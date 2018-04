Dritter Grand Motorsport Store in Macau

Written by: Redaktion DER FARANG | 27/04/2018

MACAU: Die GSF Group gibt die Eröffnung des dritten Grand Motorsport Store in Macau City (China) bekannt.



Mit über 400 Verkaufsstellen in Thailand, Myanmar und Laos ist die Eröffnung der neuen Macau-Filiale in Toplage ein weiterer Meilenstein für die führende Sport- und Fashiongruppe im asiatischen Raum. GSF ist Franchisenehmer von Adidas in Thailand, exklusiver Lizenznehmer von Puma in Thailand, Myanmar und Laos, exklusiver Distributor von Porsche Design und Thomas Sabo in Thailand sowie exklusiver Distributor von Ferrari Fanwear, Automobili Lamborghini, BMW Motorsport, Mercedes AMG sowie allen F1-Marken in Thailand, Myanmar und Macau.



Infos: www.gsf-sportfashion.com, www.gsl-sport.com.