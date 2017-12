Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.17

PATTAYA: Wegen dreifachen Mordes hat ein Strafgericht einen 22 Jahre alten Mann zu einer lebenslangen Haft verurteilt.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann aus Kanchanaburi am 11. Januar 2014 in einem Haus in der Siedlung Pattaya Hill eine 19-jährige Frau sowie zwei thai-amerikanische Jungen im Alter von zwei und 7 Jahren ermordet hat. Der Verurteilte hatte die Tat bereits 20014 gestanden. Er war damals zu dem Wohnhaus gefahren, um seine Freundin zu besuchen. Diese war jedoch mit der Hausbesitzerin, einer 35 Jahre alten Frau, unterwegs. Die Mutter der beiden Kinder hatte der jungen Frau einen Job als Tänzerin beschaffen wollen. Der damals 19-Jährige wartete in dem Haus auf seine Freundin. Offenbar hatte die junge Frau, Nichte der Hausbesitzerin, den Mann schlecht behandelt. Verärgert und wutentbrannt schlug er die Frau besinnungslos und erstach sie und den Siebenjährigen. Als der Zweijährige aufwachte, wurde auch er erstochen. Dann flüchtete der Täter. Er wurde wenige Tage darauf verhaftet. Das Strafgericht erkannte erst auf die Todesstrafe, reduzierte das Strafmaß aber auf lebenslänglich.