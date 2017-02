Drei Thais kämpfen um den WM-Gürtel

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 12.02.17

THAILAND: Zwei Boxer des Sor-Rungvisai-Stalls kämpfen um den WM-Gürtel. Der noch ungeschlagene Nawaphon Sor Rungvisai trifft am 4. März im Bangkoker Nimibutr Stadium auf den Mexikaner Juan Hernandez. Es geht um die WBC-Weltmeisterschaft im Fliegengewicht.

Der 25-jährige Nawaphon aus Nakhon Ratchasima kommt auf eine Bilanz von 36 Siegen (28 K.o.s) bei einer Niederlage. Bei dem 29 Jahre alten Hernandez sind es 33 Siege (24 K.o.s) und zwei Niederlagen.



Am 18. März steht Srisaket Sor Rungvisai in New Yorks Madison Square Garden im Ring um die WBC-Weltmeisterschaft im Superfliegengewicht gegen Roman Gonzales aus Nicaragua. Der 30 Jahre alte Srisaket (41-4-2 bei 38 K.o.s) hatte bereits im Mai 2013 den Weltmeisterschaftstitel errungen, ihn aber ein Jahr später wieder verloren. Sein Gegner ist bei einer Bilanz von 46 Siegen bei 38 K.o.s noch ungeschlagen.



Ebenfalls einen WM-Kampf in Aussicht hat Eaktawan Krungthepthonburi. Der 27-jährige Thai soll im März oder April auf den Philippinen gegen den Filipino Donnie Nietes um den vakanten IBF-Weltmeisterschaftstitel im Fliegengewicht antreten. Eaktawan kommt auf eine Bilanz von 22 Siegen (15 K.o.s) und drei Niederlagen, bei Donnie Nietes sind es 39-1-4 bei 22 K.o.s.