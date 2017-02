Im Januar brachten bewaffnete Karen 35 thailändische Touristen in ihre Gewalt. Foto: The Nation

SANGKHLABURI: Der thailändisch-myanmarische Grenzübergang am Drei-Pagoden-Pass in der Provinz Sangkhlaburi wurde wiedereröffnet.

Grund für die Schließung war ein Vorfall im Januar, bei dem mehrere bewaffnete Karen auf dem Grenz-Markt in Payathonzu 35 thailändische Touristen in ihre Gewalt brachten, sie später aber wieder freigelassen hatten. Mit der Festnahme der Touristen wollte die ethnische Minderheit die thailändischen Behörden zwingen, Prostituierte aus Myanmar auf freien Fuß zu setzen, die in Payathonzu in einer verdeckten Operation von einem Team der thailändischen Einheit gegen Menschenhandel festgenommen wurden.



Thais und Myanmaren können nun wieder die Grenze übertreten, die Sicherheitskräfte beider Länder haben jedoch angekündigt, die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen.