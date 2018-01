Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.18

NONTHABURI: Die Polizei hat drei Nigerianer in der Innenstadt von Nonthaburi mit 2.750 Ecstasy-Pillen festgenommen.

Die Drogen trugen das Logo in Form einer Sim-Karte und wurden laut dem Polizeichef Generalleutnant Sutthipong Wongpin per Post aus Belgien geliefert. Die Drogenhändler im Alter von 30, 32 und 35 Jahren wurden mit den Ecstasy-Pillen sowie acht Gramm Kokain und acht Gramm Marihuana in einem gemieteten Haus aufgespürt. Beschlagnahmt wurden weiter eine Limousine, mehrere Pässe und ein Postpaket mit Spuren von Ecstasy-Pillen. Die Bande, darunter zwei Brüder, hatten die Pillen für jeweils 500 Baht abgesetzt. Die Brüder lebten ohne Aufenthaltsgenehmigung in Thailand, beim dritten Nigerianer wurde von der Immigration das Visum widerrufen.

Sutthipong appellierte an die Öffentlichkeit, die Einwanderungsbehörde auf Ausländer aufmerksam zu machen, die verdächtig handeln, Unterkünfte mieten, sich aber nicht wie Touristen verhalten oder keine rechtlichen Mittel zur Verfügung haben. Thais und Ausländer können die Hotline 1178 anrufen oder eine Nachricht über die Website www.immigration.go.th senden.