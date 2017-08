Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.17

PHUKET: Die Hinweise auf ein etwa drei Meter langes Süßwasser-Krokodil vor den Stränden der Ferieninsel haben sich verdichtet.

Gouverneur Noraphat Plodthong besuchte am Mittwoch mit weiteren hochrangigen Beamten die Strände Lae Pang und Bang Tao, vor denen das Reptil mehrfach gesichtet wurde. Zuvor war das Video eines Urlaubers mit dem Krokodil in den sozialen Netzen aufgetaucht. Der Gouverneur hat Rettungsschwimmer und Mitarbeiter von Hotels an allen Stränden zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Rettungsschwimmer sollen mit ihren Jet Skis nach dem Reptil Ausschau halten. Ein Team steht bereit, sofort auszulaufen und das Krokodil zu fangen. Trotz aller angeordneten Sicherheitsmaßnahme hat der Gouverneur Touristen aufgefordert, beim Schwimmen im Meer größte Vorsicht walten zu lassen. Erstmals gesichtet wurde das Reptil am 25. August zwischen den Stränden Lae Pang und Bang Tao. Doch die Fotos des thailändischen Urlaubers, aufgenommen mit einem Handy, waren nicht scharf. Ein anderer Tourist hatte eine Drohne aufsteigen lassen und mit einer Video-Kamera Bilder vom Krokodil gemacht. Dieses Video wurde am Dienstag in den sozialen Medien veröffentlicht. Dem Leiter des Phuket Fischereibüros Paiboon Boonliptanont zufolge sind Krokodile normalerweise nicht aggressiv, sofern sie nicht angegriffen werden. Er hat die Fischer angewiesen, die Behörden sofort zu benachrichtigen, sollten sie das Krokodil sehen. Paiboon glaubt, dass es aus einer Farm für Süßwasser-Reptilien auf benachbarten Inseln ausgebrochen ist. Es könnte nur zwei bis drei Tage im Salzwasser schwimmen, dann müsste es sich ein anderes Umfeld suchen.