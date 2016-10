Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 08.10.16

Foto: The Nation

THAILAND: Das Hochwasser hat bisher drei Menschenleben gefordert und über 69.000 Haushalte in 13 Provinzen getroffen.

In der Proviznz Nakhon Sawan, 240 Kilometer nördlich von Bangkok, wurden drei Ertrunkene gefunden, und dort leiden 27.000 Haushalte unter Überschwemmungen, teilte das Katastrophenschutzzentrum mit. Nach wie vor von starken Überflutungen betroffen ist die Provinz Ayutthaya. Die Häuser von 22.000 Haushalten stehen bis zu einem halben Meter unter Wasser, ebenso historische Stätten und Tempel. Behörden haben die Bevölkerung in den Provinzen Lopburi, Saraburi und Ayutthaya vor weiteren Überschwemmungen gewarnt. Das gilt besonders für Menschen, die in der Nähe des Flusses Pasak leben. Der Pegel könnte um 50 bis 70 Zentimeter steigen.

Für einige Bezirke Bangkoks wurde inzwischen Hochwasseralarm ausgelöst. Die Stadtverwaltung hat 2,3 Millionen Sandsäcke zur Verfügung gestellt, mit denen das Ufer des Flusses Chao Phraya verstärkt wird. Denn die Behörde rechnet mit einem Ansteigen des Flusses: Vom Norden kommen nach heftigen Regenfällen weitere Fluten, vom Meer drängt Salzwasser in die Flussmündung und staut das abfließende Wasser. Um den Wat Arun vor Schäden zu schützen, wurden vor dem Tempel der Morgenröte weitere Pumpen installiert.