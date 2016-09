Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 20.09.16

NAKHON PATHOM: Drei Menschen verbrannten in einem Pick-up, als der Wagen am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf dem Phetkasem Highway von der Fahrbahn abkam, gegen einen Strommast und Bäume prallte, sich überschlug und in Flammen aufging.

Auf der Ladefläche des Eintonners befand sich ein Tank Motorenöl. Die Insassen, drei Männer, verbrannten bei lebendigem Leib. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand erst nach 50 Minuten gelöscht, Rettungstrupps brauchten zwei Stunden, um die verkohlten Leichen aus dem ausgebrannten Pick-up zu bergen. Die Toten konnten noch nicht identifiziert werden.