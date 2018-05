WIEN (dpa) - In Österreich sind drei Iraker unter Terrorverdacht festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte nach Angaben der Agentur APA am Samstag entsprechende Medienberichte. Die Männer Anfang 20 lebten in einem Asylheim in Judenburg rund 190 Kilometer südöstlich von Salzburg. Sie wurden Donnerstagabend festgenommen.

Gegen sie werde wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt, hieß es. Die Ermittlungen habe das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung übernommen. Nähere Angaben machte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Nach Angaben der «Kronen Zeitung» sollen sie sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben.