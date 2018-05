Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.18

BANGKOK: Nach den jüngsten folgenschweren Unfällen mit herunterhängenden Kabeln hat die National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) Internet- und TV-Betreibern harte Strafen angekündigt, wenn sie bei Installation und Wartung ihrer an Strommasten befestigten Kabel nicht die vereinbarten Standards einhalten.

Landesweit hängen Kabel durch, bis auf Gehwegen und Fahrbahnen. Sie gefährden das Leben von Fußgängern und Motorisierten. Kabel, so NBTC-Generalsekretär Takorn Tantasith, müssen in einer Höhe von mindestens 5,50 Metern hängen. Alle müssen farbig sein und den Namen des Unternehmens tragen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, herunterhängende Kabel zu melden: beim Call-Center der NBTC unter der Rufnummer 1200 sowie bei den Stromunternehmen MEA (1130) und PEA (1129). Sollten die Betreiber von Internet und TV ihre Kabel nicht nach den Vorschriften warten, drohen empfindliche Strafen. Zudem will die NBTC herunterhängende Kabel beseitigen lassen. Künftig sollen alle Kabel an Hauptstraßen unterirdisch verlegt werden. In drei Provinzen Bangkok, Samut Prakan und Nonthaburi werden alle Kabel bis zum Jahr 2020 unterirdisch verlegt. Dafür stehen 51,7 Milliarden Baht bereit.