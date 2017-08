Dossier zu neuen Flugverbindungen

THAILAND: Da sich die Reisenachrichten über neue Flugverbindungen in Thailand oder ab dem Königreich in die Nachbarländer innerhalb der Leserschaft großer Beliebtheit erfreuen, hat die Redaktion im Newsportal DER FARANG ein neues Dossier angelegt, in dem alle Hinweise auf neue Flugverbindungen hinterlegt sind.

Dieses kann unter nachfolgendem Link aufgerufen werden: http://der-farang.com/de/dossiers/neue-flugverbindungen-in-thailand.