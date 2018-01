Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.18

PHICHIT: Der Franzose und die Thai, denen der Mord an einem 61 Jahre alten Italiener zur Last gelegt wird, wurden bei der Nachstellung der Tat an drei Orten von Dorfbewohnern mit Beschimpfungen bombardiert.

Der 34 Jahre alte Franzose, ein ehemaliger Scharfschütze der französischen Armee, hat nach Angaben der Polizei das Kapitalverbrechen zugegeben, während die 37-jährige Thai, Ehefrau des ermordeten Italieners, die Leiche zerstückelt und fortgeschafft hat. Beide sollen wegen Mordes vor Gericht gestellt werden.

Das Paar wurde zu drei verschiedenen Orten zur Nachstellung gebracht, das übliche Vorgehen der Polizei nach einem Verbrechen. Der erste Halt war in der Nähe eines Stausees, wo die Leiche mit zwei Reifen und Benzin verbrannt wurde. Der zweite Stopp war die Stelle, an der der Mord am 19. Januar in Klong Nong Mee verübt wurde. Der Franzose war dorthin gefahren, um mit dem Italiener und dessen Ehefrau die Bedingungen für die Zukunft ihrer Beziehung zu besprechen. Dabei brach ein Streit aus, und der Franzose stach mit einem Küchenmesser solange in den Hals des Italieners, bis dieser tot war. Dann kaufte das Paar Benzin, verbrannten die Leiche und entsorgten diese. Später fuhren sie zu einem Haus in Laem Rang, reinigten das Auto und flohen nach Tak, berichtet „Thai Rath“. Dort, in einem abgelegenen Waldgebiet, wurde der Franzose beim Campen festgenommen. Wenig später die Thai. Bei den Nachstellungen waren am Dienstagnachmittag 30 Polizisten im Einsatz.