Donald Trump und der Klimawandel in Thailand und Asien

Donald Trump will aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Das hätte auch für Thailand negative Folgen. Foto: epa/Aude Guerrucci

THAILAND: Für Klima und Umwelt in Thailand und Südostasien war 2016 ein „annus horribilis“, ein schreckliches Jahr. El Niño, Dürre und Rekordtemperaturen brachten Not und Leid über Menschen und Landwirtschaft. Alleine Thailand verlor durch die Trockenheit zwischen Januar 2015 und April 2016 mehr als 6,1 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Produkte. Aus dem Indischen Ozean, dem Südpazifik und dem Golf von Thailand kommen alarmierende Berichte über Korallenbleiche in großem Ausmaß. Die Klimawissenschaftler der US-amerikanischen NASA melden: weltweit war 2016 das heißeste Jahr seit 136 Jahren.

