Dokumentfälschung per Facebook

THAILAND: Das Bildungsministerium hat das Ministerium für digitale Technologien und Gesellschaft gebeten, Onlinehändler aufzuspüren, die über soziale Netzwerke gefälschte Urkunden wie Schul- oder Universitätsabschlüsse verkaufen.

Den Stein ins Rollen brachte ein Facebookprofil mit dem Namen „cheap certificates for all educational levels“ (Billige Zeugnisse für alle Bildungsstufen). Auf dem Profil wurden gefälschte Zeugnisse von der mittleren Reife bis zum Hochschulabschluss zum Preis von 2.500 bis 7.000 Baht zum Kauf angeboten, die täuschend echt aussahen.



Das Facebookprofil richtete sich vor allem an Jobsuchende. Wer ein gefälschtes Zeugnis bestellen wollte, wurde aufgefordert, eine Kopie des Hausbuchs und der ID-Card einzureichen sowie die Zahlung zu tätigen. Das gefälschte Dokument sollte dann per Expresspost an den Empfänger versendet werden. Das Facebookprofil wurde zwischenzeitlich deaktiviert.



Das Bildungsministerium hingegen warnt, dass Personen, die dabei erwischt werden, dass sie gefälschte Bildungsabschlüsse bei der Jobsuche einsetzen, bis zu fünf Jahren Haft und/ oder eine Strafzahlung in Höhe von 10.000 Baht droht.