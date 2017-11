Doing-Business-Ranking: Thailand steigt auf

Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.17

BANGKOK: Im Doing-Business-Ranking 2018 der Weltbank, in dem die Bankökonomen die Unternehmensfreundlichkeit eines Landes untersuchen, ist Thailand auf den 26. Platz von 190 untersuchten Staaten vorgerückt.

Im Bericht für 2017 hatte das Königreich Rang 46 eingenommen. Aktuell kam Thailand auf 77,44 Punkte, gegenüber 72,53 ein Jahr zuvor. Die Weltbank gesteht dem Königreich beeindruckende Fortschritte zu. Ulrich Zachau, Weltbank-Direktor u.a. für Thailand und Malaysia, lobt das Land für seine Unternehmensreformen. In dem Weltbankreport heißt es, früher hätte der Start eines Unternehmens durchschnittlich 27,5 Tage in Anspruch genommen, heute hingegen würde er wegen der Reformen nur 4,5 Tage dauern.

Laut dem Regierungssprecher Sansern Kaewkamnerd zeigte sich Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha mit dem um 20 Ränge besseren Ranking zufrieden. Die starke Verbesserung in den letzten drei Jahren – 49. in 2016, 46. in 2017 und 26. in 2018 – sei der engen Kooperation zwischen dem Staat, seinen zahlreichen Agenturen und der privaten Wirtschaft zu verdanken. Von den Ländern Südostasiens sind nur Singapur (2.) und Malaysia (24.) besser platziert.