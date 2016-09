CHIANG MAI: Die Eltern von zwei Mädchen des Hmong-Bergstammes weisen die Anschuldigungen zurück, dass eine ihrer beiden Töchter während Fotoaufnahmen mit einer britischen Touristin, der Frau ihre Armbanduhr gestohlen haben soll.



Die Mutter der Beschuldigten bezeichnete ihre Tochter als ein gutes Mädchen, das niemals klauen würde. Für sie steht fest: Ihre Tochter habe nur die Hand der Touristin festgehalten, nicht jedoch ihre Armbanduhr geklaut. Wie andere Kinder des Hmong-Bergstammes auch, würden sich ihre beiden Töchter ein Taschengeld dazuverdienen, in dem sie am Wochenende oder an schulfreien Tagen in traditioneller Tracht vor den Stufen des Tempels Wat Doi Suthep für Fotos mit Touristen posieren, erklärte sie.



Die Touristenpolizei nahm die Ermittlungen auf, nachdem der Fall internationale Schlagzeilen machte. So berichteten die Daily Mail, Daily Telegraph, New Zealand Herald, Yahoo News und New York Post über den angeblichen Diebstahl. Die Beamten haben angekündigt, die Aufnahmen der Überwachungskameras an der Touristenattraktion auszuwerten, um zu überprüfen, ob die Frau nach dem Tempelbesuch ihre Uhr noch trug oder nicht.