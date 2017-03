DNA-Tests für den Elefantenschutz

Foto: The Nation /DNP

THAILAND: Mehr als 3.440 Elefanten, beziehungsweise 99 Prozent der Gesamtpopulation der Dickhäuter in Thailand, wurden von ihren Haltern für die Durchführung eines DNA-Tests registriert, um ihre genaue Abstammung in Erfahrung zu bringen.

Zuvor hatte Premierminister Prayut Chan-o-cha gemäß des Artikels 44 der Übergangsverfassung, der ihm absolute Macht gewährt, ein neues Gesetz erlassen, das Elefantenbesitzer dazu verpflichtet, die Herkunft ihrer Tiere zu beweisen. Mit dem Gesetz soll der illegale Wildtierhandel eingedämmt werden, denn immer wieder wurden in der Vergangenheit in der Wildbahn lebende ausgewachsene Elefanten grausam getötet, um ihren schutzlosen Nachwuchs zu fangen und an Elefantenparks zu verkaufen. Bisher wurden Blut- und DNA-Tests bei 1.261 Elefanten durchgeführt.