Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.16

PATHUM THANI: Mit Unterstützung von 1.800 Beamten mehrerer Polizeistationen hofft die Spezialeinheit Department of Special Investigation (DSI) am Dienstag den per Haftbefehl gesuchten Mönch Phra Dhammachayo im Wat Dhammakaya festzunehmen.

Das DSI hat einen Plan, wie es den Mönch im weitläufigen Tempel ausfindig und zur seit Monaten geforderten Vernehmung bringen kann. Allerdings könnte die Festnahme auch dieses Mal an den Anhängern der Dhammakaya-Sekte scheitern, die nach Medienberichten die Zu- und Ausgänge des Tempels kontrollieren sowie zu Tausenden den Weg zu ihrem verehrten Mönch blockieren wollen. Denn die Spezialeinheit will bei ihrem Einsatz Gewalt und Verletzte vermeiden, berichtet die „Nation“. Das DSI hat das nationale buddhistische Büro und die Leitung der Mönche in der Provinz Pathum Thani um Unterstützung gebeten. Deren Vertreter sollen die Polizisten begleiten, weiter soll der Einsatz auf Video festgehalten werden. Die 1.800 Polizisten kommen aus den Provinzen Samut Prakan, Ayutthaya, Saraburi, Ang Thong und Lopburi.



Phra Dhammachayo wird Geldwäsche und Besitz von gestohlenen Vermögenswerten über 1,2 Milliarden Baht im Zusammenhang mit dem Unterschlagungsskandal bei der Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) sowie Inbesitznahme öffentlicher Grundstücke vorgeworfen.