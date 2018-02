Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.18

Lange Finger machten sich am Reisegepäck eines Lesers zu schaffen:

Ich lese schon seit Jahren Ihre Zeitung und fliege seit 17 Jahren immer für 6 bis 8 Wochen nach Thailand. Leider fällt es auf, dass in den letzten Jahren immer öfter teure Artikel aus dem Gepäck von meiner Frau (Thai) und mir (Deutscher) gestohlen wurden. Jetzt erst wieder sind wir von Khon Kaen nach Bangkok mit 62 Kilo geflogen. Haben in Bangkok für den Flug mit Turkish Airlines nach Düsseldorf mit 62 Kilo eingecheckt. Dort sind wir mit knapp 60 Kilogramm angekommen! Dasselbe ist uns letztes Jahr mit Emirates passiert und davor dreimal mit Airberlin. Deshalb glaube ich, dass die Sachen in Bangkok gestohlen wurden. Dieses berichteten mir auch viele Bekannte aus Deutschland. Auffallend: es werden nur teure Kosmetik­artikel entwendet. Vielleicht ist dieses Thema ja mal einen Bericht wert? Denn es wird immer schlimmer. Dieses Jahr war es Creme für 40 Euro, was ist nächstes Mal dran? Ich kann ja nicht dem Gepäck hinterherlaufen. Dass in Thailand viel geklaut wird weiß ich, aber doch nicht im Zollbereich. Da wird doch alles mit Kameras und Personenkontrollen überwacht. Es gibt doch Wege.

Jörg Baldin

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!