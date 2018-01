Von: Björn Jahner | 12.01.18

BANGKOK: Thailand ist als ein äußerst kinderfreundliches Land wohl bekannt. Am Samstag, 13. Januar, wird im Königreich der alljährlich stattfindende Kindertag begangen, bei dem der Nachwuchs einen ganzen Tag lang im Mittelpunkt steht.

Obwohl es immer noch viele benachteiligte Kinder gibt, nehmen die Kleinen in der thailändischen Gesellschaft oftmals einen höheren Stellenwert ein, als in manchen westlichen Ländern, weshalb ihnen seit 1964 jeden zweiten Samstag im Januar landesweit einen ganzen Tag lang besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. So gelten Kinder in Thailand als die wertvollste Ressource des Landes, bzw. die Zukunft der Nation.

Viele Museen und Freizeitattraktionen erlassen Kindern am 13. Januar den Eintritt und sorgen für großen Spaß. Foto: picture alliance / NurPhoto

Am Kindertag bieten viele Freizeitattraktionen wie Vergnügungsparks oder Zoos attraktive Sonderpreise an und sorgen mit vielen Angeboten für strahlende Gesichter unter den kleinen Besuchern. Nicht selten erhalten Kinder bis zu 14 Jahren freien Eintritt, weshalb viele Familien den Tag nutzen, um einen fröhlichen Ausflug mit ihrem Nachwuchs zu unternehmen. Zum Beispiel zum Picknick am Strand oder zu anderen familienfreundlichen Ausflugszielen.

Tag der offenen Tür beim Militär

In vielen Städten des Landes dürfen Kinder – in Begleitung ihrer Eltern – zudem die öffentlichen Verkehrsmittel gratis nutzen. Doch nicht nur Unternehmen, lokale Behörden und private Initiativen organisieren kinderfreundliche Veranstaltungen. Traditionell öffnen auch Regierungsgebäude, das Parlament und sogar die einzelnen Militärzweige der Königlich Thailändischen Armee für Kinder ihre Pforten. So organisiert zum Beispiel in Pattaya traditionell die Polizeistation Banglamung einen fröhlichen Kindertag. Natürlich steht auch hier viel Spaß und Unterhaltung auf dem Programm.

Auszeichnung engagierter Lehrkräfte

Am „Wan Khru“ werden die Lehrer/innen geehrt. Foto: apichart609 / Fotolia.com

Auch Lehrer werden im Königreich sehr geachtet. Schließlich stellen sie nach den Eltern die zweitwichtigsten Bezugspersonen dar. In Thailand wird der Nachwuchs so erzogen, dass er vor seinen Lehrern großen Respekt hat. Deshalb werden sie von ihren Schülern auch mit „Khun Khru“ angesprochen. Da thailändische Kinder oft enge Beziehungen zu ihren Lehrern haben, erinnern sich die meisten ihr ganzes Leben lang an ihren „Khun Khru“.

Am nationalen Lehrertag, „Wan Khru“, am Dienstag, 16. Januar, haben alle Schulen, Hochschulen und Universitäten geschlossen. An diesem Tag verleiht der Bildungsminister Medaillen und Auszeichnungen an die Lehrer, die sich mit großem Einsatz für die Schulkinder aufopfern.