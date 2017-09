Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.17

JUCHITÁN (dpa) - Die Markthalle von Juchitán ist ein Reich der Frauen. Die selbstbewussten Händlerinnen verkaufen auf dem Markt «5 de Septiembre» faserigen Oaxaca-Käse, scharfe Chilischoten und frische Tortillas. Stimmgewaltig preisen sie ihre Waren an, locken Kunden mit Sonderangeboten und schäkern mit den Kolleginnen am Nachbarstand. Jetzt ist der Markt geschlossen. Nach dem schweren Erdbeben der vergangenen Woche gilt das Gebäude als einsturzgefährdet und muss wohl abgerissen werden.

Doch die Frauen von Juchitán wollen sich nicht unterkriegen lassen. Sie verkaufen ihre Waren nun unter freiem Himmel auf dem Platz Benito Juárez oder gehen von Tür zu Tür. Rosa Méndez verkauft von ihrem dreirädrigen Lastenfahrrad aus Kartoffelpuffer, panierten Fisch und Bohnen. «Ich mache das für meine Kinder, sie müssen schließlich essen», sagt die 32-Jährige. «Die fragen nicht: Gibt es etwas? Sie sagen: Gib mir etwas, ich habe Hunger. Wir müssen Opfer für sie bringen.»

Juchitán im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca ist das kulturelle Zentrum der Zapoteken. Traditionell haben dort die Frauen das Sagen. Sie verwalten die Haushaltskasse, treffen wichtige Entscheidungen, stehen an der Spitze der Familie. Auch nach dem Erdbeben der Stärke 8,2 mit rund 100 Toten und Tausenden zerstörten Häusern ist es an den zapotekischen Matriarchinnen, sich aufzurappeln und Juchitán wieder mit Leben zu füllen.

Im Süden der Stadt, zwischen halbeingestürzten Häusern, bereitet Florinda Esteva schon am frühen Morgen Tamales zu - 100 mit Huhn und 100 mit Rindfleisch. Ihr Mann dämpft die in Bananenblätter gewickelten Maisküchlein auf dem offenen Feuer. «Die Tamales sind für das Mittagessen. Um zwei Uhr gehe ich los und verkaufe sie», erzählt sie. Vor dem Erdbeben hatte sie einen Stand auf dem Markt, jetzt bietet sie ihre Tamales auf der Straße an.

Sie bringt ihrer Tochter die indigene Sprache Zapotekisch bei und führt sie in das Geschäft mit den Tamales ein. Auch ihre Mutter brachte Esteva mit neun Jahren bei, wie die Maisküchlein zubereitet und verkauft werden. So geben die Frauen von Juchitán die Traditionen von Generation zu Generation weiter.

Die Stadt an der Landenge (Isthmus) von Tehuantepec ist auch das Zentrum der Muxes. Diese Männer schminken sich, tragen Kleider und leben als Frauen - sie gelten als das «dritte Geschlecht». Einige sind mit Frauen verheiratet und haben Kinder, andere sind mit Männern liiert. Trotz der weit verbreiteten Macho-Kultur in Mexiko sind diese indigenen Transgender in Juchitán gesellschaftlich akzeptiert.

Nahe Juchitán liegt die Herberge «Hermanos en el Camino» (Brüder auf dem Weg). Migranten aus Mittelamerika finden dort Obdach, bevor sie ihre gefährliche Reise Richtung USA fortsetzen. Nach dem Erdbeben packen auch die Migranten mit an. «Die Leute haben uns unterstützt, jetzt wollen auch wir helfen», sagt Wilson Alonso aus Honduras. Gemeinsam mit rund 45 anderen Migranten aus Mittelamerika hilft er bei den Aufräumarbeiten und verteilt Hilfsgüter.

Unter dem Schutt wurde auch ein Teil der mexikanischen Geschichte begraben. Das eingestürzte Rathaus von Juchitán mit seinen Arkaden wurde einst von Rebellen errichtet. Während der französischen Intervention 1866 besetzten Truppen von Kaiser Napoleon III. den Stadtpalast. Bereits einen Tag später wurden sie von mit Steinschleudern und Stöcken bewaffneten Mexikanern wieder vertrieben. Nostalgische Erinnerungen an die glorreiche Vergangenheit mischen sich nun mit der Trauer der Gegenwart. Allein in Oaxaca kostete das Jahrhundertbeben über 70 Menschen das Leben.

Die Regierung hat zu Spenden für die Erdbebenopfer aufgerufen und schafft tonnenweise Hilfsgüter in die Region. Doch die stolzen Frauen von Juchitán sind es gewohnt, die Verantwortung für ihre Familien zu tragen. «Obwohl mein Haus beschädigt wurde und Risse hat, warte ich nicht darauf, dass jemand kommt und mir Hilfspakete bringt», sagt Esteva. «Ich muss arbeiten und mein Geld verdienen.»