Von: Jürgen Bätz (dpa) | 29.01.17

GOMA (dpa) - Unter einer Millionenstadt öffnet sich die Erde. Heraus schießt eine wütende Fontäne glühender Lava. Für eine Flucht ist es zu spät. Dieses Szenario droht der kongolesischen Stadt Goma.

Im Kessel des Vulkans Nyiragongo brodelt unaufhaltsam der größte Lava-See der Welt, direkt über der Millionenstadt Goma im Osten Kongos. In dem feuerroten See kommt es zu immer neuen, lauten Eruptionen. Die rund 1.100 Grad Celsius heiße Lava spritzt viele Meter hoch. Die rohe Gewalt der Natur ist von beeindruckender Schönheit - aber beim nächsten Ausbruch könnte der Vulkan Tausende oder sogar Zehntausende Bewohner Gomas in den Tod reißen.

«Es würde bei der nächsten Eruption wahrscheinlich nur Minuten dauern, bis die Lava Goma erreicht», erklärt der italienische Vulkanologe Dario Tedesco, der den Vulkan seit vielen Jahren erforscht. Der Nyiragongo ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Die Gefahr des Vulkans ist besonders groß, weil Hunderttausende direkt am Fuß des Bergs leben und weil eine Evakuierung wegen der schlechten Infrastruktur kaum möglich ist. «Es ist sicher, dass die nächste Eruption großen Schaden anrichten wird», sagte Tedesco.

Aber den Bewohnern Gomas macht so schnell nichts Angst. Die Stadt wurde seit der Jahrtausendwende schon zwei mal von Rebellen übernommen, im Umland treiben zahlreiche Milizen ihr Unwesen, auch Cholera-Epidemien sind hier nicht fremd. Bei der letzten Eruption im Januar 2002 konnten rund 400.000 Menschen noch vor den Lava-Massen fliehen, zumeist ins benachbarte Ruanda. Doch die Lava hat etwa ein Drittel der Stadt plattgemacht. Es gab mehr als 100 Tote, rund 120.000 Bewohner waren auf einmal obdachlos. Seither hat sich die Einwohnerzahl auf heute etwa 1,2 Millionen mehr als verdoppelt.

«Die nächste Eruption könnte auch mitten in der Stadt passieren», warnt Tedesco. Der Unterbau des Vulkans - sozusagen die mit Magma gefüllten Rohrleitungen unter dem Krater - reicht bis weit unter die Stadt Goma. Tedesco steht vor dem Vulkanischen Observatorium von Goma (OVG), etwa 18 Kilometer vom Krater des Nyiragongo entfernt. Er stampft mit dem Fuß auf den Lehmboden: «Stellen sie sich vor, Sie hätten eine Eruption genau hier!» Das Szenario ist so apokalyptisch, dass man es in einem Hollywood-Film wohl für übertrieben hielte.

Sollte die Lava plötzlich mitten in der Stadt aus dem Boden schießen, gäbe es für viele kein Entrinnen mehr. «Die Lava des Nyiragongo ist wegen des geringen Silikat-Anteils sehr flüssig. Sie fließt extrem schnell», erklärt Nicole Bobrowski, eine Vulkanologin am Max-Planck-Institut Mainz. Sie reist seit Jahren immer wieder zum Nyiragongo. Bei einer Eruption 1977 maßen Forscher am Vulkan den schnellsten bekannten Lavafluss mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Selbst in der Ebene von Goma waren es noch bis zu 20 km/h.

Schwarzes Lava-Gestein ist aus dem Stadtbild Gomas spätestens seit der vernichtenden Eruption von 2002 nicht mehr wegzudenken. In unbefestigten Seitenstraßen stolpert man über Lava-Schotter, an vielen Ecken liegen Lava-Steine aufgetürmt, mit denen in den besseren Vierteln zum Beispiel Außenmauern von Grundstücken gebaut werden. Selbst ein Teil der Landebahn des Flughafens ist auch 15 Jahre später immer noch unter Lava begraben: Ein Teil wurde mit 15 Millionen Euro deutschen Hilfsgeldern saniert und 2015 wiedereröffnet. Der Teil, der vom Kongo saniert werden sollte, ist noch unter Lava begraben.

«Der Vulkan hat unser Haus komplett zerstört», erinnert sich Saturnin Kambale Mwanamolo, ein Bewohner Gomas. «Unser ganzes Hab und Gut war von einem Moment auf den anderen vernichtet.» Als die Eruption begann, flüchtete er noch im letzten Moment über die Grenze ins nahe Ruanda. Doch wie die meisten, die der Vulkan obdachlos machte, kam der heute 52-jährige Beamte schnell nach Goma zurück.

Die Menschen haben ihr Leben einfach wieder neu begonnen. «Wegmachen konnte man die erkaltete Lava nicht, es war viel zu viel. Deswegen haben wir das Haus einfach oben drauf gebaut», sagt Kambale. Die ganze Stadt sei in Folge der Eruption angestiegen. Für den zweifachen Vater war nach dem Vulkanausbruch stets klar, dass er schnell zurückkehren würde. «Wohin sollten wir denn sonst gehen?»

Goma hätte im Grunde nie am Fuß des Vulkans errichtet werden sollen: Kaum eine Stadt der Welt könnte so leicht Opfer einer fatalen Naturkatastrophe werden. Doch Goma wächst unaufhaltsam. Die ärmsten Neuankömmlinge errichten sich am Stadtrand einfach aus Holz und Wellblech einen Verschlag auf der erkalteten Lava der letzten Eruptionen - die Stadt kriecht immer näher an den Vulkan.

Forscher können nicht voraussagen, wann der Nyiragongo wieder ausbrechen wird und wie schlimm sie sein wird. Das sicherste Zeichen einer bevorstehenden Eruption sind Erdbeben im Afrikanischen Grabenbruch, zu dem auch der Vulkan gehört. Dann kann es Tedesco zufolge sehr schnell gehen: «Wenn wir die Bevölkerung 24 Stunden vorher warnen können, dann wäre das schon nicht schlecht.»

Anders als beispielsweise der über Neapel ragende Vesuv wird der Nyiragongo nur lückenhaft überwacht: Im Kongo fehlt es an der Kompetenz und den finanziellen Mitteln. Das Vulkan-Observatorium in Goma wurde bislang mit Geldern der EU und der Weltbank finanziert. «Es fehlt hier in vielen Bereichen», erklärt Bobrowski. Es gebe zum Beispiel zu wenig seismische Messstationen, es würden viel zu wenig Proben entnommen. «Es gibt noch nicht mal eine Webcam, die den Lavasee permanent beobachtet.» Mit besserer Überwachung hätte man eine größere Chance, Eruptionen vorherzusagen.

In der Stadt gibt es Flaggen, die mit verschiedenen Farben das Gefahrenniveau eines Vulkanausbruchs anzeigen sollen. Doch die erklärenden Schilder sind vergilbt, die Fahnen fehlen vielerorts. Immerhin sieht die UN-finanzierte Sirene vor dem Observatorium funktionstüchtig aus. Die Regierung erklärt, dass es einen Evakuierungsplan gebe. Doch die Behörden im Ost-Kongo sind schon im Normalzustand überfordert. Zudem sitzt Goma praktisch in der Falle: Im Norden thront der Vulkan, im Osten liegt die Grenze zu Ruanda, im Süden der Kivusee. Nach Westen gibt es nur eine unbefestigte Straße.

Der Kivusee ist womöglich auch eine Bedrohung für Goma. Er ist etwa fünf Mal so groß wie der Bodensee, umringt von saftgrünen Hügeln und Fischerdörfern. Doch die Idylle trügt: In dem mehr als 400 Meter tiefen See schlummern Schätzungen zufolge rund 60 Kubikkilometer Methan und 300 Kubikkilometer Kohlendioxid (CO2). Die Gase kommen aus unterirdischen vulkanischen Öffnungen. Sollten sie freigesetzt werden, droht bis zu zwei Millionen Anrainern der Erstickungstod.

Eine solche Freisetzung könnte nach Ansicht mancher Wissenschaftler zum Beispiel von einer großen Vulkaneruption ausgelöst werden. Ähnlich ist es 1986 in Kamerun am winzigen Nyos-See passiert, vermutlich in Folge eines Erdrutsches: Eine CO2-Freisetzung tötete etwa 1.700 Menschen rund um den See. Im viel größeren Kivusee befindet sich etwa 350 Mal so viel Gas wie vom Nyos-See freigesetzt wurde.

Manche Forscher fordern daher eine kontrollierte Entnahme der Gase, um das Risiko zu minimieren. Andere wie Tedesco hingegen glauben, dass selbst eine größere Vulkaneruption die Gase im See nicht freisetzen würden. «Die Lava-Menge, die bis in den See fließen würde, wäre so klein, dass nichts passieren würde», sagt er. «Aber es gibt so viel, was man noch erforschen müsste.»

Für manche abenteuerlustige Touristen indes ist die latente Gefahr des Vulkans eine beliebte Attraktion. Über den Virunga Nationalpark lässt sich die Besteigung buchen: Mit Kalaschnikows bewaffnete Ranger steigen jeden Tag mit Touristen etwa 1.500 Höhenmeter hinauf, bis zum knapp 3.500 Meter hohen Kraterrand.

Dort stinkt es nach Schwefel, nach faulen Eiern, aber der Blick in den einzigartigen, brodelnden Lava-See mit einem Durchmesser von rund 250 Metern macht viele sprachlos vor Bewunderung. Immer wieder wird hier «Mount Doom» gewispert - das ist der «Schicksalsberg» aus dem Epos «Herr der Ringe», in dessen brodelnder Lava der Ring der Macht zerstört werden muss. Wenn es Nacht wird am Nyiragongo, umhüllt orangefarbener Feuerschein und Funkenflug den Gipfel des Vulkans.

Doch für die Bewohner von Goma hat der Vulkan nichts Romantisches. Lazard Nisimba erinnert sich, dass er bei der Eruption 2002 vor der Flucht nach Ruanda sein Haus ordentlich abgeschlossen hatte. «Ich dachte, wir würden alles am nächsten Tag wieder vorfinden», erzählt der 33 Jahre alte Zollbeamte. «Aber von unserem Haus war nichts mehr übrig.» Er hat es wieder aufgebaut, trotz der Angst vor einer neuen Eruption. «Wenn ich das Haus nach einem neuen Vulkanausbruch wieder aufbauen müsste, dann würde ich es wieder in Goma tun.»