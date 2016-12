Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.16

KÖLN (dpa) - Gruppen von Männern umzingeln Frauen, bestehlen sie und bedrängen sie sexuell, während rundherum Böller knallen: Gut ein Jahr sind die massenhaften Übergriffe in der Silvesternacht in Köln nun her. Mehr als 1.200 Strafanzeigen gingen bei der Staatsanwaltschaft ein. Doch erst wenige Täter sind vor Gericht gestellt und verurteilt worden - und wenn, dann überwiegend wegen Vermögensdelikten wie Diebstahl oder Hehlerei. Nur zwei Angeklagte verurteilte das Kölner Amtsgericht wegen sexueller Nötigung zu Bewährungsstrafen, ein Mann erhielt eine Haftstrafe wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage.

«Die Beweislage nach Silvester war von Anfang an einfach unglaublich schlecht», erläutert Gerichtssprecher Wolfgang Schorn. «Schwierig war sowohl die Identifizierung der Täter als auch die Identifizierung einer entsprechenden Tat. Um jemanden verurteilen zu können, muss man ihm ja eine ganz konkrete Tat zuordnen können.» Bei Diebstahl sei das noch vergleichsweise einfach: Die Ermittler fanden gestohlene Handys bei Verdächtigen, die Funkzellenauswertung zeigte, wo sich das Mobiltelefon zu welchem Zeitpunkt befand.

Anders ist es bei Sexualdelikten. «Da gibt es drei Möglichkeiten der Beweisführung», erläutert der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. «Die Wiedererkennung durch die Opfer, die Auswertung von Videomaterial oder DNA-Spuren. Fast nichts davon war bei den Silvester-Ermittlungen erfolgreich.»

Zwar sicherten die Ermittler nach Angaben von Bremer mehr als 100 DNA-Spuren wie Hautpartikel, doch die meisten seien unbrauchbar gewesen und die übrigen hätten beim Abgleich mit der DNA-Datenbank zu keinem Treffer geführt.

Videomaterial, das von Überwachungskameras im Bereich des Hauptbahnhofs oder von Privathandys stammte, sei «durchgängig ungenügend» gewesen. «Die Bilder waren zu klein, viel zu verpixelt und zu dunkel, da waren einzelne Personen kaum zu erkennen.» Die Kölner Polizei hatte sogar Experten von Scotland Yard hinzugezogen, die auf Gesichtserkennung spezialisiert sind. Doch das Ergebnis hielt sich in Grenzen.

Vergeblich auch die Hoffnung, dass Opfer die Täter wiedererkennen könnten. Viele Frauen schilderten, sie seien von einem Pulk umringt worden, aus dem heraus dann die Übergriffe erfolgten - doch wenn es um konkrete Personen ging, mussten sie passen.

So auch in dem ersten Prozess, bei dem ein Mann im Mai wegen versuchter sexueller Nötigung in der Silvesternacht vor Gericht stand. Laut Anklage sollte der 26-Jährige zu einer Gruppe von mehreren Männern gehört haben, die ihr Opfer minutenlang eingekreist und «in sexueller Motivation» am Po und der Taille angefasst hatten. «Da waren plötzlich überall Finger an mir, fremde Hände», schildert die Frau als Zeugin. Doch als der Richter sie fragt, ob ihr der Angeklagte bekannt vorkomme, schüttelt sie den Kopf: «Nein». So erhält der Algerier am Ende lediglich eine sechsmonatige Bewährungsstrafe für einen früheren versuchten Diebstahl.

In dem einzigen Prozess, der zu Verurteilungen wegen sexueller Nötigung führte, trugen vor allem Handy-Selfies dazu bei, dass die beiden Angeklagten überführt werden konnten. Der 21-jährige Iraker und der 26-jährige Algerier hatten zwei Frauen zunächst freundlich um ein gemeinsames Foto gebeten, ehe weitere Männer dazukamen und sie umringten. In der Verhandlung schilderte eine der Frauen, dass der 21-Jährige sie festgehalten und ihr durchs Gesicht geleckt habe. Der ältere Angeklagte hatte dem Verlobten eines Opfers gedroht: «Give me the girls oder tot.» Das Gericht verurteilte die Angeklagten im Juli zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.

Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit den Silvester-Ereignissen gegen 333 Beschuldigte 267 Verfahren eingeleitet, von denen inzwischen rund die Hälfte eingestellt wurde. 30 Angeklagte sind bisher verurteilt worden, die Urteile sind teilweise aber noch nicht rechtskräftig.