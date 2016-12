Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA26/2016, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

Die kühle trockene Jahreszeit, von Ansässigen gerne als „Winter“ bezeichnet, steht vor der Tür. Während in der fernen Heimat Kälte den Zeitraum im Dezember und Januar charakterisiert, bietet sich die Winterzeit in Thailand für Ausflüge und Kurztrips an. Nicht zu heiß und nicht zu kalt – perfekt, um ein paar Tage an der frischen Luft zu verbringen. Zum Beispiel bei einem Ausflug zum Doi Inthanon in Chiang Mai, dem höchsten Bergs des Landes, wo Eiskristalle und Raureif die Natur verzaubern.

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen und am Silvesterabend wird der Blick nach vorne gerichtet und dem Jahr 2017 entgegengefiebert. In der Jahresendausgabe FA26/2016 präsentieren wir unserer Leserschaft einen großen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden 12 Monate.

Thailand, Kambodscha und Laos wollen gemeinsam 27 Kontrollstellen in Dörfern entlang des Flusses Mekong einrichten, um den grenzüberschreitenden Drogenschmuggel zu unterbinden. Fünf Kontrollpunkte sollen je in Kambodscha und Laos, die restlichen 17 in Thailand errichtet werden. Ziel ist, Schmugglerrouten sowohl auf dem Land als auch zu Wasser zu zerschlagen. Wir stellen unserer Leserschaft die Safe Lower Mekong Joint Operation vor.

Dass in Pattaya alles etwas anders läuft, als im Rest des Landes, ist nicht neu. Doch im Jahr 2016 haben sich so einige Mysterien ereignet, die es durchaus wert sind, auf diese nochmal kurz zurückzublicken. Freuen Sie sich auf amüsante und skurrile Geschichten aus dem Seebad!

Macht hoch die Tür... vor dem Herrn der Herrlichkeit schreitet allerdings erst der Nikolaus durch das breite Tor der Adventszeit. Und wie alle Jahre wieder, kommt in Bangkok der Nikolaus zu den kleinen und großen Expats aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz in ökumenischer Gestalt. Autor Michael Lenz berichtet von der diesjährigen Nikolausfeier der evangelischen und katholischen Gemeinde in Bangkok.

Ein weiterer Höhepunkt der Vorweihnachtszeit war ganz gewiss auch die Weihnachtsfeier der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok, bei der in diesem Jahr zum ersten Mal ein festlich dekorierter Weihnachtsbasar veranstaltet wurde. Wir haben uns umgeschaut und vorweihnachtliche Luft geschnuppert.

Hunderttausende Menschen kamen am 26. Dezember 2004 bei der Tsunami-Katastrophe in Südostasien ums Leben – nun jährt sich der Schreckenstag zum zwölften Mal. Autor Sam Gruber besuchte das Waisenhaus Baan Than Namchai in Takua Pa, in dem Kinder, deren Eltern von der Killerwelle getötet wurden, vor zwölf Jahren ein neues Zuhause fanden. Dort stieß er auf den kleinen Skye und berichtet der Leserschaft über das Schicksal eines Babys aus dem Müll.

Es gibt in der thailändischen Sprache keine Übersetzung für Erotik. Umso erstaunlicher ist, dass in Chiang Mai vor knapp zwei Jahren der erste erotische Garten des Landes eröffnet hat. Autorin Konstanze Moos stattete der Initiatorin Katai Kamminga einen Besuch ab und nimmt die Leserschaft mit zum Lustwandeln im Erotic Garden Chiang Mai.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem ein Blick auf den Immobilienmarktes Hua Hins, die schweren Schäden, die der Monsun auf Koh Samui hinterlassen hat, eine Übersicht zu den wichtigsten staatlichen und religiösen Feiertagen im Jahr 2017 zum Ausschneiden sowie Hans Fritschis Streifzüge am Mekong in Nong Khai.

Natürlich präsentieren wir unserer Leserschaft auch in diesem Jahr einen großen Überblick zu den Silvesterveranstaltungen unserer Anzeigenkunden.

Und nicht vergessen: Über Silvester und Neujahr ist das FARANG-Medienhaus vom 30. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 geschlossen. Die Redaktion wünscht ihrer Leserschaft einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr.

Als Online-Abonnement der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 23. Dezember.

