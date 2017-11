Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA24/2017, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Liebe Urlauber, willkommen zurück! Ob Spaß und Unterhaltung in den neuesten Freizeitattraktionen der Stadt, ein Ausflug mit dem Katamaran nach Hua Hin oder entspanntes Relaxen am Lieblingsstrand. Ohne Zweifel, auch in dieser Hochsaison bietet Pattaya wieder viele neue Attraktionen für Urlauber und Residenten, die es zu entdecken gilt. Die facettenreiche Resortstadt am Golf von Thailand gleicht einem touristischen Chamäleon, das immer für Überraschungen gut ist. Mit einer Analyse des Status quo auf gleich fünf Seiten begrüßt DER FARANG alle frisch eingetroffenen Besucher und verrät: Was ist neu im Seebad, und was hat sich nicht geändert?

Im Visier der thailändischen Sicherheitsbehörden sind Ausländer mit Overstay geraten, sprich Personen, die sich ohne einer gültigen Aufenthaltserlaubnis illegal im Land aufhalten. Antworten auf die Frage, warum Overstayer nicht selten eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen, erhalten Sie in der neuen Ausgabe.

Viele Urlauber kennen das Büro der Einwanderungsbehörde in der Soi 5 in Jomtien. Doch, wer weiß sonst, was der von Pattaya durch den Pratumnak-Hügel getrennte Badeort alles zu bieten hat? Wer sich bei seiner nächsten 90-Tage-Meldung oder Visaverlängerung ein bisschen Zeit nimmt, kann in unmittelbarer Umgebung viele interessante Ecken kennenlernen. Fest steht: Jomtien ist mehr als nur die Immigration! Begleiten Sie uns auf einen Rundgang.

Liebhaber der Thai-Küche kennen natürlich das scharfe Hackfleischgericht Laab Moo mit Zwiebeln und Chili. Genau das hat ein talentierter Barkeeper in Bangkok – mit Erfolg – zu einem Cocktail zubereitet. Im FARANG erzählt er über die Idee zur Thai-Gastronomie im Glas.

Um dem hohen Passagieraufkommen auf der Flugroute zwischen Frankfurt am Main (FRA) und Bangkok (BKK) Rechnung zu tragen, bedient Lufthansa die profitable Route seit dem 28. Oktober mit dem Airbus A380 und ersetzt damit die zuvor auf der Strecke verkehrende Boeing 747-400. Erfahren Sie, mit welchen Raffinessen das Flaggschiff der deutschen Fluggesellschaft mit dem Kranich im Logo aufwartet.

Die perfekte Möglichkeit für Urlauber und Residenten, Land und Leute besser kennenzulernen, bieten die Sonderfahrten der Staatlichen Eisenbahngesellschaft (SRT). Im Dezember und Januar werden an jedem Wochenende Bahn-Exkursionen zum Pasak-Jolasid-Staudamm in der Provinz Lopburi in der Zentralregion Thailands angeboten. Wir haben der Leserschaft eine Übersicht zu den Terminen zusammengestellt.

Am 27. November kommt Papst Franziskus zu einem einwöchigen Besuch ins „Herz von Asien“. Als erster Papst überhaupt besucht Franziskus zunächst drei Tage lang Myanmar. DER FARANG reiste nach Yangon um, um in Erfahrung zu bringen, was sich die Menschen vom Papstbesuch erhoffen.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem zwei Rückblicke auf den Doppelgeburtstag im Restaurant By Tamara und die „Thank You“-Party des Rotary-Clubs Phönix Pattaya sowie Hans Fritschis Erlebnisse während seiner botanischen Reise durch die Nachbarländer.

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 24. November.

Hier geht es zum Download.