Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA24/2016, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet.

Die Sorgen des Alltags vergessen, in einer Hängematte schaukeln, im Meer baden, am Strand wandern sowie abends an der Strandbar einen Sundowner und den grandiosen Sonnenuntergang genießen. Nichts besichtigen müssen. Dazu bietet sich die die Insel Koh Kho Khao geradezu an. Das malerische Eiland in der Andamanensee liegt in der Provinz Phang Nga und gilt als absoluter Geheimtipp für Ruhesuchende. Begleiten Sie uns in der neuen Ausgabe auf diese Geheimtipp-Insel.

Sornattha P., kurz Song genannt, leitet das Anandah Beach Resort in Koh Kho Khao. Sie spricht sehr gut Deutsch und wirkt trotz ihrer 65 Jahren noch recht jugendlich. Aufgewachsen in Deutschland, wo ihre Großeltern ein Restaurant in Stuttgart hatten, lebte sie 35 Jahre in der Bundesrepublik, bevor es sie in ihre Heimat Thailand zurückzog. Ihre ersten Erfahrungen im Tourismusgeschäft sammelte Song bei der internationalen Hotelkette Holiday Inn, bevor sie 2008 das Ruder im Anandah Beach Resort übernahm. Im FARANG erzählt die sympathische Thailänderin über das Inselleben und den Reiz Koh Kho Khaos.

Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat angekündigt, die Lebensbedingungen für Landwirte innerhalb von fünf Jahren nachhaltig verbessern zu wollen, die unter sinkenden Reispreisen leiden. Dafür wurde das Smart Farmers Project initiiert, mit dem Bauern unterstützt werden, ihre Agrarprodukte selbstständig zu vermarkten. Das Projekt ist Teil von Prayuts 20-Jahres-Strategie, das Land zu einen. Erfahren Sie, weshalb jedoch viele Farmer den Regierungsplänen kritisch gegenüberstehen.

Der Isaan ist die Shoppingmeile für Laos. Während sich die Khaosan Road und Patpong in Bangkok, Pattaya oder Phuket um sinkende Besucherzahlen Gedanken machen, ist an der Grenze zu Laos Betrieb wie immer. Autor Michael Schultze hat sich an der geschäftigen thailändisch-laotischen Grenze in Nong Khai umgesehen.

Thailand läuft in Gefahr, innerhalb von zehn Jahren seine Strände zu verlieren, sollten keine erfolgreichen Maßnahmen des Erosionsschutzes implementiert werden, warnt der stellvertretende Transportminister Ormsin Chivapruck. Sein Ministerium, das auch das Marineamt überwacht, will die Aufschüttung des stark beschädigten Strandes in Pattaya als Vorzeigemodell anführen, um auch andere bedrohte Strände des Landes zu retten. Wir nehmen das Projekt unter die Lupe.

Thailand hat zahllose buddhistische Tempel, aber nur wenige gehören in die Kategorie „Königlicher Tempel Erster Klasse“. Und nur einer von diesen hat eine riesige Schaukel, den „Giant Swing“, vor seinem Eingang, der Wat Suthat in Bangkok. Autor Lothar W. Brenne-Wegener beleuchtet die spannende Geschichte brahmanischen Ursprungs.

Es weihnachtet, auch in Bangkok! Die Vorweihnachtszeit wird in der thailändischen Hauptstadt mit ökumenischen Nikolausfeier am Samstag, 10. Dezember, 15 Uhr, im Garten des evangelischen Gemeindehauses eingeleitet, sowie mit einem Weihnachtsmarkt an der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok am Mittwoch, 14. Dezember, ab 15 Uhr. Weitere Details finden Sie in der neuen Ausgabe!

