Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA23/2017, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.



Es ist so weit, die regnerische, trübe Monsunzeit neigt sich ihrem Ende entgegen und es beginnt die klimatisch angenehme Winterzeit. Thais wissen es schon lange: die vergleichsweise gemäßigten Temperaturen zwischen November und März gestalten sich perfekt für spontane Wochenendausflüge und spannende Entdeckungstouren. So erfreut sich besonders der hohe Norden des Landes bei einheimischen Reiselustigen großer Beliebtheit, die sich an Frost, Eisblumen und wabernden Nebelschwaden über den Bergen und Tälern erfreuen, kurz Naturphänomene, die Tropenbewohner nur selten zu Gesicht bekommt. Begleiten Sie uns auf einen Ausflug zum charmanten Berg-Juwel Mae Hong Son.

Qatar Airways trägt dem Wunsch vieler Fluggäste Rechnung und hat angekündigt, ab dem 28. Januar 2018 Pattaya viermal pro Woche mit einem Direktflug ab Doha zu bedienen. In der neuen Ausgabe sind alle Informationen zu der neuen Flugroute enthalten.

Das angeordnete Rauchverbot an den Stränden des Landes ist derzeit unter Touristen und Expats in aller Munde. Wissenschaftler der renommierten Universitäten des Landes hingegen sind sich einig, dass nicht achtlos weggeworfene Zigarettenstummel per se, sondern vielmehr das Müllverhalten der thailändischen Bevölkerung als Ganzes in Frage gestellt werden muss. Erfahren Sie dazu mehr!

Mit August Antonius Lepper oder „Toni“, wie er von Freunden und Gästen genannt wurde, ist am 4. Oktober 2017 im Alter von 87 Jahren einer der bekanntesten Gastronomen der Stadt gestorben. Über 40 Jahre im Restaurantgeschäft Bangkoks und Pattayas tätig, konnte er so einige Anekdoten aus den Gründerjahren zum Besten geben, als Goldgräberstimmung herrschte und die Männer mit den Taschen voller Geld nach Thailand strömten, um es auf den Kopf zu hauen. Die Redaktion blickt auf das spannende Leben des Pattaya-Urgesteins zurück.

Klotzen, statt kleckern, mag einem in den Sinn kommen, wenn man zum ersten Mal die funkelnagelneue Filiale des Schneidergeschäfts Amigo in Süd-Pattaya besucht, die am 1. November eröffnet hat. Sie befindet sich nur knappe 15 Schritte entfernt vom alten Ladenlokal die Soi Diamond herauf, direkt gegenüber des 7-Eleven-Minimarkts in Toplage an der Pratamnak Road. Wir haben uns für Sie in der neuen Filiale umgeschaut.

Was haben Mutter Theresa, der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter, der ehemalige russische Präsident Boris Jelzin, der Astronaut James Lovell, UNO-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar und der „Vater“ des Polio-Impfstoffs, Jonas Salk gemeinsam? Sie alle sind Empfänger der begehrten Auszeichnung Paul Harris Fellow, eine Urkunde, die am 28. Oktober auch an Ewald Dietrich, Präsident und Gründer der Human Help Network Foundation (HHN), von Rotary International verliehen wurde. DER FARANG war bei der feierlichen Übergabe dabei.

Zur Einäscherungszeremonie Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej am 26. Oktober in Bangkok nahmen Staatsgäste aus aller Welt teil. Deutschland wurde durch den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff vertreten. Viele Leser fragten die Redaktion: Warum wird ein Bundespräsident a.D. geschickt und nicht der amtierende zum Beispiel? Antworten darauf, gibt es in der neuen Ausgabe.

Den attraktiven Markt der schwimmenden Traumriesen haben längst die Chinesen für sich entdeckt. So kommen die Touristen aus der Volksrepublik immer öfter mit dem Kreuzfahrtschiff nach Koh Samui. Erfahren sie, warum davon Hotels, mittelständische Gastronomie und westliche Unternehmer auf der Kokosnussinsel nur in Einzelfällen profitieren.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Chakri Maha Prasat im Königspalast in Bangkok, Verpackungsgenies im Discovery Garden, Flughafentransfers im Vergleich und Sri Lanka im Aufwind.

