Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA20/2016, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet.



Die südlichsten Provinzen Thailands gelten als eine absolute No-Go-Area für Touristen. Aus gutem Grund: seit über 10 Jahren tobt in Pattani, Yala und Narathiwat ein blutiger Separatistenkrieg, der die überwiegend muslimische Bevölkerung vom Rest des Landes isoliert hat. Dabei ist die Region reich an kulturellen Schätzen und kulinarischen Genüssen, die es zu entdecken gilt. Begleiten Sie uns auf einen spannenden Road Trip durch den krisengeplagten Süden.

Mit Wan Sart, auch Sart Thai genannt, werden am Samstag, 1. Oktober in Thailand die verstorbenen Familienmitglieder und Vorfahren geehrt. Der Gedenktag verdeutlicht das besondere Verständnis des thailändischen Buddhismus, dass der Tod nicht nur als ein Zyklus des Lebens begriffen wird, sondern dass alle Verdienste verstorbener Verwandter auch in irgendeiner Weise den lebenden Familienangehörigen zugutekommen können. wir klären Sie über die Bedeutung des inoffiziellen feiertags auf.

Auch wenn in der heutigen Zeit Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch längst auf jeder Speisekarte zu finden sind, spielt Fisch in Thailand eine ganz besondere Rolle für die lokale Küche. Erfahren Sie, weshalb Fisch für die thailändische Bevölkerung seit Jahrhunderten nicht nur ein Grundnahrungsmittel darstellt, sondern vielmehr auch das Leben und die Kultur widerspiegelt.

Die schwächelnde Wirtschaft des Landes hat Pattaya erreicht. Leere Restaurants und Bars wohin man nur blickt, Ladenschließungen häufen sich, die Eröffnungen namhafter Großprojekte werden Monat für Monat nach hinten verschoben. Nach dem Ausbleiben der russischen Gäste, haben nun auch auf einen Schlag die chinesischen Urlauber der Touristenmetropole den Rücken gekehrt, seitdem die Behörden gegen sogenannte „Zero-Dollar“-Reiseanbieter vorgegangen sind und über 2.000 Tourbusse konfisziert haben. wir präsentieren ein Stimmungsbild der Gewerbetreibenden.

Der neuerbaute Wolkenkratzer MahaNakhon mit seinen 314 Metern gilt derzeit als das höchste Gebäude des Landes. Es hat den Anschein, als würde sich jedoch dieses markante Gebäude im Herzen Bangkoks dieses Platzes nicht lange erfreuen können, denn mit dem Grand Rama IX Super Tower und seinen 615 Metern Höhe plant die Grand Canal Land, das höchste Gebäude Südostasiens zu errichten. Wir stellen unserer Leserschaft dieses spannende Projekt näher vor.

Die steigende Zahl von Zika-Virus-Übertragungen in Thailand in letzter Zeit hat zu einer Beunruhigung in der Bevölkerung geführt. Das thailändische Gesundheitsministerium hat der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber geäußert, es habe „in den letzten drei Wochen über 200 Fälle festgestellt und durchschnittlich 20 neue Fälle pro Woche bestätigt“. Zur Erklärung der Sachlage hat sich die Redaktion mit den Spezialisten für Tropenmedizin des Bumrungrad International Hospital in Bangkok zusammengesetzt, um alle bekannten Informationen über das Virus bündig zusammenzutragen.

Fast jeder tut's, auf jeden Fall jeder Mann: Hahnenkämpfe sind Volkssport auf den Philippinen, und wer nicht selbst einen Kampfhahn züchtet, wettet am Wochenende bei Kampfspektakeln. Doch was ist die Faszination, dieser umstrittenen Kampfspektakel?

Andrea Kotas ist die neue Präsidentin der Swiss Society Phuket (SSP) und wird neue Impulse für Themen und Clubleben des Auslandsschweizer-Zusammenschlusses geben. Als Schweizer Honorarkonsulin auf Phuket ist Frau Kotas vielen Residenten im Süden des Landes bestens bekannt und wird für ihr unermüdliches Organisationstalent sehr geschätzt. DER FARANG unterhielt sich mit der neuen SSP-Präsidentin über ihre Zielsetzungen, das Clubleben und bevorstehende Veranstaltungen.

Weitere Themen der neuen Ausgabe stellen der Antrag für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Thailand, die Schwierigkeiten beim Thai-Lernen und Brasilianischer Pfeffer im Discovery Garden in Pattaya dar.

Als Online-Abonnement der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 30. September.

Hier geht es zum Download.