Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA15/2017, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

Pattaya gehört auch 2017 wieder zu den beliebtesten Reisezielen Thailands. Gerade für Groß und Klein bietet die Touristenmetropole am Golf von Thailand viel Abwechslung, so dass Eltern mit Kindern voll auf ihre Kosten kommen. Die Redaktion hat nun zum Start der Sommersaison vier der besten Attraktionen für Familien zusammengestellt, die man an einem Tag besuchen kann.

Der Strand von Koh Si Chang gehört nun gewiss nicht zu den Traumstränden, für die Thailand so berühmt ist. Aber beliebt ist die Insel doch, gerade bei den Leuten aus Bangkok. Liegt man einmal im Sand, ist die Hektik der Hauptstadt ganz fern. Nur, dass das Vergnügen neuerdings erheblich getrübt wird. Leider nämlich gehört Koh Si Chang zu den Orten, wo der viele Plastikmüll in den Weltmeeren sehr anschaulich wird.

Die Schaffung des „Eastern Economic Corridor“ (EEC) gilt als Prestigeprojekt der Regierung mit dem Ziel, die Ostküstenregion zur führenden Wirtschaftszone Südostasiens auszubauen. Neben Petrochemie, Automobilbau und Elektroindustrie, soll vor allem auch der Tourismus als entscheidende Triebfeder dienen, weshalb die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) der Regierung ihre volle Unterstützung zugesichert hat, die Sehenswürdigkeiten in den drei Ostküstenprovinzen zu bewerben und bekanntzumachen. Wir stellen Ihnen ausgewählte Ausflugsziele vor.

Starke Nerven müssen in den nächsten Monaten die Sonnenschirm- und Liegestuhlvermieter am Dongtan Beach in Jomtien haben, nachdem im Juni die Bauarbeiten zur Strandrenovierung aufgenommen wurden. Die Redaktion hat Strandhändler sowie Urlauber und Residenten zu ihrer Meinung befragt.

Peter Schlegel wurde zum neuen Präsidenten des deutschsprachigen Rotary-Clubs Phönix Pattaya (RCPP) ernannt. Im FARANG-Interview informiert er über das 10-jährige Jubiläum, die Projektarbeit und Zusammensetzung des Clubs.

Der Plan der Regierung, am Chao-Phraya-Fluss in Bangkok einen 459 Meter hohen Aussichtsturm als das neue Wahrzeichen Thailands zu errichten, sorgte in den vergangenen Wochen für allerlei Diskussion. In der neuen Ausgabe werden fünf Alternativen präsentiert, die bereits jetzt einen grandiosen Ausblick aus der Vogelperspektive auf die Millionenmetropole bieten.

Das staatliche Krankenhaus in Nathon auf Koh Samui ist ausgebaut worden. Für Intensivpatienten stehen statt bisher nur vier 12 Betten zur Verfügung. Außerdem wurde in einem neuen Trakt ein Privatbettenbereich eingerichtet. Wir haben uns für Sie in dem modernisierten Krankenhaus umgeschaut.

Auch in diesem Jahr veranstalten das thailändische Fremdenverkehrsbüro, die königlich-thailändische Botschaft und das thailändische Generalkonsulat am 29. und 30. Juli wieder das beliebte Amazing Thailand Festival rund um die Thai-Sala im Kurpark Bad Homburg, das zu den größten und beliebtesten seiner Art in Deutschland zählt. Auch DER FARANG ist mit einem Medienstand vertreten und freut sich, mit seiner Leserschaft in Kontakt zu treten. Festivalbesuchern wird ein attraktives Überraschungsangebot offeriert, wenn sie am FARANG-Medienstand ein Abonnement für die Druck- oder Online-PDF-Ausgabe abschließen. Lassen Sie sich überraschen – wir sehen uns in Bad Homburg!

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind neue Experimente in Hans Fritschis Discovery Garden, Dienstleistungen rund um die Bestattung in Thailand sowie U-Bahn-Etiketten aus aller Welt.

Anzeigenkunden und Leserschaft haben zu beachten, dass am Geburtstag Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun am Freitag, 28. Juli das FARANG-Medienhaus geschlossen hat.

Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 21. Juli.

