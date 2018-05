Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA11/2018, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

In dem fantastischen Rahmen der sichelförmigen Bucht von Pattaya versammeln sich am 8. und 9. Juni wieder die besten Pyrotechniker der Welt, um sich beim Pattaya International Fireworks Festivals 2018 mit über 100.000 Zuschauern als die Götter des Feuerwerks zu beweisen. Traditionell herrscht auf der gesamten Beach Road an beiden Festivaltagen eine ausgelassene Partystimmung. Mit Picknickdecken und Klappstühlen ausgerüstet lassen sich die Besucher schon ab den frühen Abendstunden am Strand nieder, um später einen ungetrübten Ausblick auf das prächtige Farbenspektakel am nächtlichen Himmel zu genießen. Erfahren Sie mehr zu den Programmhöhepunkten!

Buriram putzt sich heraus für Besucher aus aller Welt, die zahlreich in die beschauliche Stadt in der gleichnamigen Isaan-Provinz strömen werden, wenn auf der Motorsportrennstrecke Chang International Circuit am 7. Oktober erstmals die MotoGP um den Großen Preis von Thailand ausgerichtet wird. Prominente MotoGP-Fahrer wie Valentino Rossi, Marc Marquez und Co. werden in das tropische Land reisen, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. Wir berichten von Vorbereitungen und Bemühungen des Tourismusministeriums, die Infrastruktur für die bedeutendste Motorsportveranstaltung des Jahres aufzuwerten.

Gemäß Luftfahrt-Mogul Tony Fernandes, Geschäftsführer der AirAsia-Gruppe, würde der Platzhirsch im asiatischen Billigflugsegment lieber nicht in den U-Tapao-Rayong-Pattaya International Airport investieren, um wettbewerbsfeindliche Bedenken aus dem Weg zu räumen. Weshalb er dennoch großes Potential in dem neuen Luftfahrtdrehkreuz sieht, informiert Sie die neue Ausgabe.

Thailand ist weltweit als ein tropisches Paradies zur Entspannung bekannt oder nicht selten auch als Schauplatz für ausgelassene Partys und Festivals. Nun aber macht sich das Königreich noch mit einer ganz anderen Thematik einen Namen: als preiswerte Destination zum Alkohol- und Drogenentzug in den Tropen. Wir stellen Ihnen drei ganz unterschiedliche Reha-Zentren vor.

Die Ankündigung im Januar, dass der Dusit Zoo geschlossen und an einen neuen Standort in Bangkoks Nachbarprovinz Pathum Thani umziehen wird, stimmte die Herzen vieler Einwohner traurig. So stellte der älteste zoologische Garten der Hauptstadt einst das beliebteste Ausflugsziel dar, lange bevor Shopping Malls, Kinos, Schlittschuhbahnen, Aquarien und Wachsfigurenmuseen die Freizeitgestaltung prägten. Wir gingen auf Stimmenfang im Zoo.

Mit der Partnerschaft mit dem führenden deutschen Fußballverein FC Bayern geht Häfele einen außergewöhnlichen Weg in der Beschlagbranche, um seine Position als Marktführer für deutsche Produkte zu unterstreichen. Wir berichten von der Pressekonferenz der Ernennung Bayern Münchens zum „Official Regional Partner“ von Häfele.

Am Ende der Suthep Road in Chiang Mai befindet sich das Roi Tawarabarn Baandhewalai – das Haus der einhundert Türen. Autorin Konstanze Moos hat diesen ungewöhnlichen Ort für die FARANG-Leserschaft besucht und erläutert, warum er diesen spannenden Namen trägt.

Mit dem staatlichen Feiertag Visakha Bucha am Vollmondtag des sechsten Mondmonats, in diesem Jahr am Dienstag, 29. Mai, zelebrieren Buddhisten die Geburt, die Erleuchtung und den Aufstieg Buddhas ins Nirwana (Sterbetag). Erfahren Sie mehr über die Hintergründe des bedeutendsten buddhistischen Feiertages.

Halten sie die Augen auf, es gibt in Thailand im Alltag so viel zu entdecken, was Auskunft über die Besonderheiten der thailändischen Kultur gibt. Im ersten teil der Serie Etwas Kulturelles zwischendurch…, berichtet Khun Ten über den Garuda.

Mit dem Einsetzen der Regenzeit präsentiert sich die Pflanzenwelt des thailändischen Nordostens wieder in den schillerndsten Farben. So veranstalten die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) und die Provinz Chaiyaphum jedes Jahr gemeinsam das Dok Krachiao Blooming Festival, das in diesem Jahr vom 1. Juni bis zum 30. September abgehalten wird, das wir in der neuen Ausgabe vorstellen.

Die Thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) hat zusammen mit der Inselverwaltung Koh Samui und der Eventagentur IMC Live Group auf einer Pressekonferenz in Bangkok am 16. Mai den Termin für das erste Samui Asia Music Festival bekanntgegeben. Am Samstag, 18. August und Sonntag, 19. August wird auf der Kokosnussinsel im Süden des Landes zwei Tage lang zu den Sounds der talentiertesten asiatischen Bands ausgelassen gefeiert und gerockt. Wir verraten Ihnen die ersten Infos zu dem Festival.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem der Pergola-Bau im Discovery Garden in Pattaya, die Situation der Rohingya-Flüchtlinge im Niemandsland von Bangladesch, die Tücken des Pfeifferschen Drüsenfiebers und die Pläne von Facebook, in Online-Dating-Geschäft einzusteigen.

Und nicht vergessen: am Freitag, 25. Mai und Samstag, 26. Mai wird in Pattaya das Thailand Cultural Music Festival 2018 veranstaltet. Umsonst und draußen!

