Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA09/2018, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

Der Süden Thailands ist mit immergrünen Regenwäldern gesegnet, die darauf warten, entdeckt zu werden. Wandertouren, Kajakausflüge, Übernachtungen in schwimmenden Resorts und ein Bootstrip über den Cheow Lan Lake im Khao-Sok-Nationalpark in der Provinz Suratthani sind Erlebnisse, die ohne Zweifel zu den Urlaubshöhepunkten zählen. Der auch „Rajaphraba Dam“ genannte Stausee ist mit 165 Quadratkilometern etwa doppelt so groß wie der Chiemsee und bietet mit bizarren Gebirgsformationen, einer unglaublichen Flora und Fauna sowie unberührten Naturidylle alle Zutaten für einen sorgenfreien Urlaub im Paradies! Begleiten Sie uns auf ein schwimmendes Luxusresort mitten im Dschungel.

Leckermäulchen steht die schönste Zeit des Jahres bevor – die Obstsaison. Zwischen April und Juni präsentiert sich die Ostküste als ein tropisches Schlaraffenland. Dann nämlich öffnen die Obstgärten wieder ihre Pforten und bieten umfangreiche Fruchtbuffets zum Festpreis an, bei denen man sich den Bauch mit Vitaminen so richtig vollschlagen kann. Wir stellen Ihnen zwei Plantagen nahe Pattaya in der Provinz Rayong vor, die für einen Ausflug mit der ganzen Familie lohnen.

In Mae Klong befindet sich der außergewöhnlichste Warenumschlagplatz Thailands. So hat sich der sogenannte Schirm-klapp-weg-Markt zu einer beliebten Touristenattraktion gemausert, die täglich von bis zu 3.000 Besuchern aufgesucht wird. Erfahren Sie, warum dieser Markt seit bereits über 100 Jahren ausgerechnet auf den Bahngleisen stattfindet.

Mit Gerhard Schmid ist am 4. April im Alter von 60 Jahren einer der bekanntesten deutschen Gastronomen Pattayas gestorben. Wohl jeder deutschsprachige Urlauber oder Resident, der sein kulinarisches Fernweh nach Speisen aus der Heimat stillen wollte, war schonmal im gleichnamigen Traditionslokal „Bei Gerhard“, von dem er sich erst vor wenigen Monaten getrennt hatte. DER FARANG blickt auf das bewegte Leben eines „Pattaya-Originals“ zurück.

In Thailands Politik gibt es plötzlich ein neues Gesicht: ein milliardenschwerer Unternehmersohn mit schier unaussprechlichem Namen: Thanathorn Juanggroongruangkit. Manche vergleichen ihn schon mit Macron. Weshalb der Weg zu einem Erfolg jedoch noch sehr weit ist, können Sie in der neuen Ausgabe nachlesen.

San Pisuea House heißt das bahnbrechende Projekt von Erika und Sebastian Schmidt in einem Vorort von Chiang Mai. Das deutsche Ehepaar hat da bewiesen, dass ein ökologisches Leben – ohne Abstriche beim Komfort – heute schon machbar ist. Autor Hans Fritschi hat sich in den ersten energieautonomen Häusern der Welt umgeschaut.

Das illegale Abholzen von Regenwald ist in Kambodscha ein riesiges Geschäft. Das meiste Tropenholz wird von einer Holzmafia über Vietnam nach China gebracht. Umweltschützer vermuten, dass korrupte Beamte daran kräftig verdienen. Wir haben das Problem für Sie beleuchtet.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind Songkran-Vorbereitungen im Discovery Garden Pattaya, 20 Jahre Viagra und Hürden beim Kampf gegen Fakeshops im Internet.

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 27. April.

Hier geht es zum Download.