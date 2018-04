Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA08/2018, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Während in den meisten Landesteilen das Songkranfest bereits im vollen Gange ist, stehen der sonnenverwöhnten Ostküste die Feierlichkeiten zum thailändischen Neujahrsfest noch bevor. So wird in Pattaya erst am 18. und 19. April das Wasserfest feuchtfröhlich zelebriert. Zehntausende Feiernde dürften auch in diesem Jahr wieder in die Touristenmetropole strömen, um an einer der größten Songkran-Sausen des Landes teilzunehmen. Urlauber und Residenten erwartet gewiss ein klatschnasses Partyvergnügen, das einer lebhaften Mischung aus Loveparade und Karneval in Rio zu gleichen scheint. Wir klären die Leserschaft über die traditionellen Gebräuche zu Songkran auf und verraten, was Pattaya-Urlauber bei den Feierlichkeiten erwartet.

Am 5. April reiste die Schweizer Bundesrätin Doris Leuthard für einen Arbeitsbesuch nach Bangkok, um sich mit dem stellvertretenden thailändischen Premierminister Somkid Jatusripitak sowie mit mehreren Ministern der thailändischen Regierung zu treffen. Auf der Agenda stand, Schweizer Know-how und technische Hilfe für Infrastrukturprojekte anzubieten und entsprechende Kontakte zu knüpfen. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe zu dem Treffen.

Das Zeitalter der Dinosaurier liegt fast unvorstellbar lange zurück. Vor rund 230 Millionen Jahren erschienen die ersten Urgetüme, vor etwa 65 Millionen Jahren starben sie wieder aus. Umso erstaunlicher, dass heute überhaupt noch Spuren aus dieser Zeit existieren. Dinosaurierfunde gehören deshalb zu den wertvollsten Fossilien, die es gibt, und speziell der thailändische Nordosten, der Isaan, offenbart einige ganz bedeutende Entdeckungen…

Am Highway 331 in Huai Yai hat vor wenigen Wochen mit Sunthai Pattaya stillheimlich die neueste Touristenattraktion der Stadt eröffnet. In einer über 250 Rai großen Parkanlage können die Besucher tief in die Kultur, Geschichte und Künste der sechs Landesteile des Königreichs eintauchen, sich an einem schwimmenden Markt erfreuen oder einfach einen abwechslungsreichen Tag im Grünen verbringen. Wir haben uns für Sie in dem neuen Freizeitpark umgeschaut.

Ursprünglich als Wohnsitz für Mitglieder der königlichen Familie genutzt, wurden viele der kleinen Stadtpaläste Bangkoks später zu Ministerien umfunktioniert, eine Nutzung, die bis in die Gegenwart beibehalten wurde. So auch das Mahtthai-Ministerium, das Autor Lothar W. Brenne-Wegener in der neuen Ausgabe vorstellt.

Mit direkter Anbindung am Phetchkasem Highway, lassen sich von Hua Hin aus bequem Tagesausflüge unternehmen, um die Sehenswürdigkeiten auf der Westseite des Golfs von Thailand zu erkunden. Als Sommerresidenz des thailändischen Königshauses, überrascht es kaum, dass zwischen den Provinzen Phetchaburi und Prachuap Khiri Khan so einige königliche Entwicklungsprojekte angesiedelt sind, die darauf abzielen, traditionelle Gemeinschaften zu unterstützen und die kostbaren Naturressourcen verantwortungsbewusst zu nutzen. Eines dieser Projekte ist Chang Hua Man in der Provinz Phetchaburi, ca. eine Autostunde von Hua Hin entfernt. Begleiten Sie uns auf einen Ausflug ins Grüne.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Riesenbananen in Hans Fritschis Discovery Garden, kuriose Objekte im Fundbüro des Frankfurter Flughafens und die Diskussion über die Lockerung des Scheidungsverbotes auf den Philippinen.

Und nicht vergessen: von Freitag, 13. April bis Donnerstag, 19. April hat das FARANG-Medienhaus geschlossen. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern sowie unseren Anzeigenkunden ein frohes Songkranfest.

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer als Erster, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint ausnahmsweise wegen den Songkranfeierlichkeiten einen Tag früher, am Donnerstag, 12. April.

