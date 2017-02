Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA03/2017, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.



Mit Höchstgeschwindigkeit durch die Kurven, jede Sekunde zählt und nur wenige Zentimeter über dem Boden – das ist die Faszination Kart-Fahren! Ein actiongeladenes Erlebnis, das man jetzt auch in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi erleben kann. Und das Beste: der Spaß ist auch noch vollkommen klimaneutral, da auf dem neu eröffneten Speed Park Muang Thong Thani ausschließlich Go-Karts mit Elektromotoren zum Einsatz kommen. Dem Geschwindigkeitsrausch tut das keinen Abbruch: denn gegenüber normalen Benzin-Karts, entfalten diese Elektromotoren schon ab dem ersten Meter die volle Leistung. Wir stellen unserer Leserschaft in der neuen Ausgabe so einige Freizeitangebote mit Adrenalinausstoß auf höchstem Niveau vor!

Das Königliche Krematorium für die Einäscherungszeremonie des verstorbenen Monarchen, Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej, soll im September fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten werden Ende März oder Anfang April aufgenommen, damit es zu keinen Verzögerungen während der Regenzeit im Juli und August kommt. Die Redaktion klärt Sie über die Besonderheiten dieses außergewöhnlichen Bauwerks auf.

Makha Bucha ist einer der wichtigsten buddhistischen Feiertage in Thailand, Laos sowie Kambodscha und findet immer am Vollmondtag des dritten Mondmonats statt, in diesem Jahr am Samstag, 11. Februar. Erfahren Sie, an welche vier Wunder an diesem staatlichen Feiertag gedacht wird.

10 Millionen Tonnen Plastikabfälle verunreinigen die Weltmeere jedes Jahr. Ein großer Teil davon, so konnte man noch im vergangenen Jahr vermuten, schwemmte die Flut über den Chao Phraya nach Norden bis nach Bangkok hinein. Offensichtlich blieb den Verantwortlichen der Stadtverwaltung dieses Problem nicht verborgen: denn mit einer Armada Reinigungsboote werden diese in Bangkok abgefischt. Autor Lothar W. Brenne-Wegener stellt der Leserschaft eine fleißige „Seekuh“ vor, die auch das Müllproblem im Chao-Phraya-Fluss lösen könnte!

Vergangenheit hat Zukunft. Das beweist die erfolgreiche Renovierung des Saranrom-Palasts im Bangkoker Distrikt Phra Nakhon, in dem heute das thailändische Außenministerium Platz findet. Erfahren Sie, welche spannende Geschichte hinter diesem außergewöhnlichen Palast steckt.

Ein deutsches Fernsehteam war zu Gast im bekannten Anton-Restaurant in Pattaya. Worum es ging? Essen natürlich! Ganz normales deutsches Essen eigentlich. Gemeinsam mit Koch Peter Wolframm wollte ein RTL-Team testen, was Thailänder denn so zu ganz normalem deutschen Essen sagen. DER FARANG war live dabei und schaute hinter die Kulissen der Dreharbeiten.

Den 25. und 26. März sollten sich Fans betagter Klassiker auf vier Rädern dick und fett im Kalender anstreichen: die Classic Car Friends Pattaya (CCFP) richten eine Vintage- und Classic Car Show aus, die in dieser Form für Pattaya einmalig sein dürfte. Als Veranstaltungsort dient das Areal des Asia Hotels Pattaya am Pratumnak Beach, wo die Besucher auf 2.500 Quadratmetern Rasenfläche am Meer in die Welt der automobilen Schätze hineinschnuppern können. Als offizieller deutschsprachiger Medienpartner verraten wir Ihnen, auf welche Höhepunkte man sich freuen darf und verlosen jede Menge Freikarten für die Classic Car Show Pattaya 2017.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem ein kulinarisches Geheimrezept im Discovery Garden, die Lehren aus dem Monsun auf Koh Samui und eine 28-jährige Österreicherin, die sich auf Jagd nach Cyber-Angreifern begibt.

Als Online-Abonnement der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe erscheint wie gewohnt am Freitag, 3. Februar.

Hier geht es zum Download.