Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA03/2018, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

Nicht jeder denkt bei Kaffee sofort an Thailand. Auch, wenn lange internationale Großkonzerne wie Starbucks oder Nestlé den einheimischen Markt dominierten, ist es dem Land durch Unterstützung der Vereinten Nationen und des Königshauses gelungen, ein marktfähiges Produkt zu kreieren. Im hohen Norden des Landes werden auf Initiative des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej von den Bergvölkern edle Arabica-Sorten angebaut, die auch in der westlichen Welt immer mehr Liebhaber finden. Die Redaktion hat zwei gemeinschaftsbasierte Tourismusprojekte besucht, in denen die Theorien Seiner Majestät praktiziert werden.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat angekündigt, den grenzüberschreitenden Tourismus zu stärken und Besucher aus den Staaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen, kurz ASEAN, intensiver zu umwerben. Erfahren Sie, weshalb Thailand bei Urlaubern aus den Nachbarländern so beliebt ist.

Der Regierung steht ein hartes Jahr bevor bezüglich der ehrgeizigen Pläne, in mehreren Provinzen des Landes öffentliche Nahverkehrssysteme zu installieren. Anfang Januar beauftragte Vizepremier Somkid Jatusripitak das Amt für Transport sowie Verkehrspolitik und -planung (OTP) und weitere relevante Behörden, öffentliche Transportmittel außerhalb Bangkoks aufzubauen. So sind Stadtbahnnetze in Phuket, Chiang Mai und Khon Kaen vorgesehen. Wir haben uns für Sie über die Details der verschiedenen Projekte informiert.

Trier feiert in diesem Jahr den 200. Geburtstag von Karl Marx. Beim Spaziergang an der Mosel, kam Autor Michael Lenz plötzlich der Gedanke, dass es das wahlweise als Seebad oder Sündenbabel apostrophierte Pattaya ohne Trier überhaupt nicht geben würde. Eine kühne These, die in der neuen Ausgabe erörtert wird.

Wohl jeder, der schonmal in Bangkok war, kennt sie: die unübersehbare Bauruine des Sathorn Unique Tower, besser bekannt als Ghost Tower, der sich 185 Meter in den Himmel bohrt und zu einem der höchsten nicht fertiggestellten Gebäude der Welt zählt. Doch was war der Grund, dass das Sathorn Unique Building niemals fertiggestellt wurde? Und warum trägt die Ruine den gruseligen Namen „Ghost Tower“…? Wir liefern Antworten auf die Fragen!

Als das Militär in Thailand 2014 putschte, sagten die Generäle der Korruption in der Politik den Kampf an. Jetzt muss ihre Nummer zwei – General Prawit Wongsuwan – erklären, wie er an zwei Dutzend Luxus-Uhren kam. Welche Tragweite dieser Fall hat, erklärt Autor Christoph Sator.

Ein indonesischer Tätowierer besinnt sich zurück auf seinen muslimischen Glauben – und entfernt nun Tattoos, statt sie zu stechen. Seine Dienste bietet er auch kostenlos an. Wir verraten Ihnen unter welcher Bedingung.

Übergewicht ist vielen Ländern der Welt ein massives Problem. Was tun? Weniger Essen und mehr Bewegung helfen im Prinzip. In der Praxis allerdings scheitert das Konzept oft krachend. Vielleicht könnte in Zukunft eine Pille das Fett zum Schmelzen bringen…?

Und nicht vergessen! Am Freitag, 9. Februar und Samstag, 10. Februar findet mit der Burapa Pattaya Bike Week 2018 wieder das größte Motorradtreffen der Ostüste statt.

