Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA02/2018, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet:

Wer ein Gefühl für die Mega-Urbanisierung Bangkoks bekommen will, kann sich diesen Wunsch in einer der zahlreichen Rooftop-Bars der thailändischen Hauptstadt erfüllen. Hier berauschen nicht nur die Cocktails, sondern auch die Blicke auf die zu Füßen liegende „Big Mango“. Denn, egal für welche trendige Himmelstränke man sich auch entscheidet, sie alle haben gemein, eine atemberaubende Rundumsicht auf das Lichtermeer der Millionenmetropole zu bieten. Die Redaktion begibt sich in luftige Höhe und präsentiert einen Überblick zu den hippsten Skybars.

Mit leuchtenden Augen blickt die Association of Thai Travel Agents“ (Atta) den im nächsten Monat anstehenden chinesischen Neujahrsfestivitäten entgegen. Der Zusammenschluss prognostiziert, dass in diesem Jahr über 400.000 Besucher aus dem Reich der Mitte zur Goldenen Woche nach Thailand strömen und den Kassen der Touristiker Einnahmen von bis 20 Milliarden Baht bescheren. Warum das Königreich bei Urlaubern aus der Volksrepublik so beliebt ist erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Um mehr einheimische Besucher in weniger besuchte Regionen des Landes zu locken, haben sich die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) und die Regierung auf eine Tourismussteuerermäßigung geeinigt. Einheimische erhalten die Chance, Reisekosten steuerlich abzusetzen, wenn sie eine der 55 festgelegten, sogenannten „zweitrangigen Urlaubsdestinationen“ des Landes, besuchen. Wir verraten Ihnen, um welche Regionen es sich genau handelt.

Liebhaber klassischer Musik in Pattaya kommen im Februar auf gleich zwei Konzerten der Kwangju Opera Company aus Korea auf ihre Kosten. Auf dem Programm steht ein ausgewogener Mix von Stücken aus den bekanntesten Operetten und Musicals der Musikgeschichte. Der erste Auftritt findet am Freitag, 2. Februar, 16 Uhr auf dem Gelände der St. Nicholas Church an der Sukhumvit Road statt. Eintritt 300 Baht. Ein kulinarischer und musikalischer Genuss wird einen Tag später am Samstag, 3. Februar um 18 Uhr im Fine-Dining-Restaurant Casa Pascal an der Second Road (ggü. Royal Garden Plaza) geboten. Wir informieren Sie, auf welche Programmhöhepunkte man sich freuen darf.

Bei der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) war der Jubel groß, dass mit dem „Jay Fai“ die erste Straßenküche Bangkoks mit einem Stern des renommierten Restaurantführers „Guide Michelin“ prämiert wurde. Eine Freude, die nicht jeder teilen kann. Dass ausgerechnet ein Lokal zum besten „Street-Food-Restaurant“ der Hauptstadt ernannt wurde, dessen Speisen sich die Normalbevölkerung preislich nicht leisten kann, sorgt derzeit für eine Kontroverse unter den Einwohnern der Hauptstadt. Die Redaktion erörtert die Frage: Street Food für Touristen, nicht für Einheimische?

Seit September 2017 bekleidet Frau Dr. Eva Hager das Amt der österreichischen Botschafterin in Thailand. Redaktionsleiter Björn Jahner unterhielt sich mit Ihrer Exzellenz und stellt seiner Leserschaft die neue österreichische Botschafterin vor.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem fruchtig riechendes Holz im Discovery Garden, erweiterte Ausstellungsfläche bei den Einrichtungsspezialisten Urban Living Furniture in Hua Hin sowie die Vorstellung des Schweizer Fahrzeug-Langzeitmiete-Spezialisten Awesome Rental Cars.

