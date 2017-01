Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA02/2017, die auch die Lokalteile Phuket und Hua Hin beinhaltet.

Gōnghè xīnnián – frohes neues Jahr! Ende Januar wird das neue Jahr in Thailand auch nach der chinesischen Zeitrechnung willkommen geheißen. Im ganzen Land feiern Thais chinesischer Abstammung mit vielen Feuerwerkskörpern, bunten Prozessionen und ausgelassenen Straßenfesten ins Jahr des Feuer-Hahns. Als Zentrum der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten gilt die Yaowarat Road in Bangkoks Chinatown. Aber auch die Feierlichkeiten in der Provinz Nakhon Sawan ziehen jedes Jahr viele Besucher an. Als riesige Löwen und Drachen verkleidete Menschen tanzen mit Trommeln und Becken in einer Parade durch die Straßen der Stadt. In Thailand dient der erste Tag der Vorbereitung (26. Januar), der zweite Tag ist das Familienfest (27. Januar) und der dritte ist der eigentliche Neujahrstag (28. Januar).

Mit seiner Herzallerliebsten die Seele baumeln lassen, erstklassigen Service genießen und gemeinsam faszinierende Reiseziele entdecken – eine Kreuzfahrt bietet Paaren den perfekten Rahmen für Romantik und Entspannung. Dafür brauchen Urlauber und Residenten ab sofort nicht mehr nach Singapur oder Hongkong reisen, sondern können ganz bequem mit der Costa Victoria ab Laem Chabang nahe Pattaya in der Provinz Chonburi in See stechen.

Einwohner und Besucher Bangkoks dürfen sich auf bessere Zeiten im öffentlichen Nahverkehr freuen, wenn die Regierung den Bau und Ausbau mehrerer hauptstädtischer Bahnlinien in diesem Jahr genehmigt. Insgesamt zehn Metro- und Skytrain-Routen sollen bis spätestens zum Jahr 2023 fertiggestellt werden. Wir bieten unserer Leserschaft einen Ausblick auf das neue schienengebundene Nahverkehrssystem im Megaformat.

Doch nicht nur in Bangkok, auch in den Provinzen nimmt der Verkehr zu und stellt die Stadtplaner vor neue Herausforderungen. Die Regierung hat eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, welche Maßnahmen für welche Regionen am erfolgversprechendsten sind, um, insbesondere in den Provinzhauptstädten, den drohenden Verkehrsinfarkt abzuwenden. Erfahren Sie, mit welchen Projekten die Menschen dazu bewegt werden sollen, das Auto stehen zu lassen und stattdessen öffentliche Nahverkehrsmittel in den Provinzhauptstädten zu nutzen.

Pattaya ist für sein ausschweifendes Nachtleben weltweit bekannt und besitzt mitunter sogar einen zweifelhaften Ruf. Doch neben lärmenden Bier- und Go-Go-Bars gibt es auch in der Touristenmetropole so einige Geheimtipps zu entdecken, an denen man weit ab vom nächtlichen Trubel der Party- und Ausgehmeilen jede Menge „Thainess“ erleben kann. Mit der Naklua Walking Street, die unter vielen ausländischen Besuchern nahezu unbekannt ist, stellen wir der Leserschaft einen vor.

Bangkoks Polizei warnt vor der Zunahme von Onlinebetrügereien und Computerkriminalität in den nächsten Monaten. Abgenommen hingegen habe die Straßenkriminalität in der Hauptstadt wie Raubüberfälle oder Fahrzeugdiebstähle, betont das Metropolitan Police Bureaus (MPB). Weshalb jedoch Kredithaie und individuell agierende Einzeltäter den Beamten Kopfschmerzen bereiten, erfahren Sie in der neuen Ausgabe.

Die meisten Thailand-Urlauber kennen von Ranong nur den Hafen, in dem die Boote auf die Robinson-Inseln Koh Payam und Koh Chang ablegen. Doch lohnt es sich durchaus ein paar Tage die Region um das Provinzhauptstädtchen zu erkunden. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Entdeckungstour durch die regenreichste Provinz des Landes.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem die Blutauffrischung im Discovery Garden, ein Domina-Besuch im Rotlichtviertel Frankfurt am Mains und das Thailand Tourism Festival 2017, das von Mittwoch, 25. Januar bis Sonntag, 29. Januar zum 37. Mal im Bangkoker Lumpini-Park veranstaltet wird.

