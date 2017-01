Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA01/2017, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.



Groß war die Spannung unter Shopping-Fans, doch das Warten hat sich gelohnt! Vor wenigen Tagen wurde das Central Center an der Second Road frisch renoviert als CentralMarina wiedereröffnet, dessen rot-weißer Leuchtturm wohl kaum zu übersehen ist. In einer Rekordzeit von nur acht Monaten wurde das zuvor etwas in die Jahre gekommene Einkaufszentrum komplett umgebaut und sogar durch mehrere neue Gebäude sowie ein Parkhaus erweitert. Im maritimen Fischerdorf-Stil, und mit viel Farbe ideenreich designt, versprüht die neue „alte“ Shopping Mall jetzt nicht nur jede Menge gute Laune, sondern passt thematisch perfekt zum Seebad. Mit einem erfrischenden Konzept ist es dem Betreiber Central Pattana durchaus gelungen, ein in dieser Form für Pattaya einzigartiges Einkaufserlebnis zu kreieren. Wir haben uns für Sie im neuesten Konsumtempel der Stadt umgeschaut!

Stillheimlich hat ein weiteres Einkaufszentrum Ende Dezember eröffnet: The Chilled Pattaya ist die erste Shopping Mall der „Darkside“, im Osten Pattayas, auf der anderen Seite der Sukhumvit Road. Auch wenn beim „Soft Opening“ noch viele Ladeneinheiten leer waren, darf man gespannt sein, wie sich das Einkaufszentrum entwickeln wird, dessen Herzstück ein Tops Market ist.

Thailand ist als ein äußerst kinderfreundliches Land wohl bekannt. Am Samstag, 14. Januar, wird im Königreich der alljährlich stattfindende Kindertag begangen. Dann bieten viele Freizeit- und Vergnügungsparks oder Zoos attraktive Sonderpreise an und sorgen mit vielen Attraktionen für strahlende Gesichter unter den kleinen Besuchern. Auch Lehrer werden im Königreich sehr geachtet. Schließlich stellen sie nach den Eltern die zweitwichtigsten Bezugspersonen dar. Am nationalen Lehrertag, „Wan Khru“, am Montag, 16. Januar, haben alle Schulen, Hochschulen und Universitäten geschlossen.

Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen! Unsere Autorin Ursula Spraul-Doring nimmt sich jedes Jahr eine Auszeit, um in einem buddhistischen Kloster zur inneren Ruhe zu finden. Dieses Jahr ging sie ins Schweigeretreat Suan Mokkh im Süden Thailands und berichtet uns über ihre Erfahrungen.

Die winzige Irukandji-Qualle besteht zu 95 Prozent aus Wasser. Von jeder Ecke ihres würfelförmigen Körpers hängen mit Giftzellen besetzte, fünf bis 50 Zentimeter lange Tentakel. Irukandji tauchen offensichtlich seit Jahren immer wieder in Phuket auf. Aber sie werden nicht wahrgenommen. Wir klären unsere Leserschaft über diese winzige, nur millimetergroße Würfelquallen-Spezies auf.

„Hoch die Tassen!“, heißt es in so mancher geselliger Runde. Solche finden in Bangkok gerne in luftiger Höhe statt, wo man die Tassen scheinbar bis zu den funkelnden Sternen hochheben kann. Sky Bars nennt man jene schicken Schenken ganz oben auf den Dächern der Edelhotels. Wir stellen Ihnen die populärsten in der Hauptstadt vor.

Wer kennt sie nicht, die kunstvoll bemalten Papierschirme, die bei kaum einem Urlauber als Souvenir im Reisegepäck fehlen dürfen? Auf vielen Touristenmärkten im ganzen Land sind die typisch thailändischen Schirme erhältlich und sorgen, zurück in der Heimat, nicht selten für Fernweh ins Land des Lächelns. Weniger bekannt ist, dass der neuzeitliche Ursprung der thailändischen Schirmproduktion in einem kleinen Dorf mit dem Namen Bor Sang begann, das sich nur wenige Kilometer außerhalb von Chiang Mai Landes befindet. Dort wird von Sonntag, 15. Januar bis Dienstag, 17. Januar wieder ein großes Kunsthandwerker-Festival veranstaltet, bei dem die Schirme im Mittelpunkt stehen.

Mit dem 58-jährigen Ernst Middendorp als Technischer Direktor und Mano Pölking als Cheftrainer hofft Thailands Fußball-Erstligist Bangkok United in dieser Saison den Meistertitel zu erringen. Wir stellen Ihnen das deutsch-brasilianische Gespann vor.

