Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.17

BANGKOK: Ab Freitag lässt Apple in Thailand die neuen iPhones verkaufen.

Das iPhone 8 kostet 28.500 Baht, das iPhone 8 Plus 32.500 Baht und das Top-Modell iPhone X 40.500 Baht, alle mit 64 GB. Apples Jubiläumsmodell iPhone X hat seine Technik zu großen Teilen mit dem iPhone 8 Plus, Gesichtserkennung, und der Bildschirm hat eine größere Diagonale - 5,8 statt 5,5 Zoll - und eine höhere Auflösung - 2436 x 1125 Pixel statt 1920 x 1080. Analysten glauben nicht, dass es in den Geschäften einen ähnlichen Ansturm der Käufer gibt wie noch vor Jahren. Denn der Smartphonemarkt ist nahezu gesättigt, fast 60 Prozent der Handybesitzer im Land haben ein solches Gerät, sagt Jarit Sidhu, Einsatzchef der Markett Intelligence Firm IDC Thailand. Und die Konkurrenz sei viel härter geworden, von Samsung und chinesischen Herstellern wie Huawei.