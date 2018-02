Von: Sam Gruber | 01.02.18

BANGKOK: Opposition ist in Thailand seit der Machtübernahme durch das Militär am 22. Mai 2014 ein selten benutzter Begriff – auch wenn es seither immer wieder Zwergenaufstände regierungskritischer Gruppierungen gegeben hat. General und Ministerpräsident Prayuth Chan-o-cha hat vor vier Jahren einen Bürgerkrieg zwischen den verfeindeten Gelb- und Rothemden verhindert. Seither hält die Militärjunta das Land eisenhart im Griff. Politische Parteien sind zum Schweigen verdonnert worden und Versammlungen größerer Gruppierungen blieben bis heute verboten.

Dass Widerstand in Thailand dennoch wuchern kann, mussten der Regierungschef und sein Vize, Ex-Militäroberbefehlshaber Prawit Wongsuwan zuletzt schmerzhaft erfahren. In sozialen Netzwerken wird der Verteidigungsminister und stellvertretende Ministerpräsident Prawit (72) seit Wochen wegen einer landesweit als ‚Uhren-Affäre‘ bekannt gewordenen Groteske gejagt und in die Öffentlichkeit gezerrt. Die regime-feindliche Website ‚CSI-LA‘ bringt beinahe stündlich neue Enthüllungen ans Tageslicht, und mittlerweile wackelt der Stuhl des als unantastbar geltenden Prawit Wongsuwan in gefährlicher Schieflage.

Darf ein aktives Kabinettsmitglied 25 Uhren und Schmuck im Wert von weit über 1,5 Millionen US-Dollar tragen und zur Schau stellen?, lautet die Kernfrage einer Charade, die in Thailands Öffentlichkeit den Spitzenplatz der Hitliste aller Publikationen erstürmt hat. Antwort: Im Prinzip ja, nur hätte selbst ein militärischer Vaterlandsheld wie Prawit Wongsuwan diese Vermögenswerte vor Amtsantritt nach thailändischem Recht deklarieren müssen. Das hat er versäumt, aus gutem Grunde, wie er nach Bekanntwerden des Chronometer-Millionen-Skandals nachreichte. Er habe alle Luxusuhren, die er wechselweise bei Auftritten trug, von einem mittlerweile verstorbenen reichen Freund als Leihgabe erhalten und längst wieder zurückgegeben.

Umfragen in Thailand zeigen, dass bis auf Prawit Wongsuwan selbst nur wenige Landsleute seine Rechtfertigung glaubten. Und die böswilligen Internetdetektive von ‚CSI LA‘ ließen nicht locker, im Gegenteil. Eine regelrechte Hetzjagd setzte seit Bekanntwerden des ersten Uhren-Auftrittes im Dezember des Vorjahres ein. Eigentlich hatte sich Prawit Wongsuwan bei einem Gruppenfoto der Regierungsmitglieder nur mit der linken Hand vor der blendenden Sonne schützen wollen. Ein Fotograf hielt dabei eine funkelnde Richard Mille RM 002V2 Platin-Uhr im Wert von 370.000 US Dollar fest und ein beispielloser Schlagabtausch zwischen Prawit, ihn stützenden Regierungsfreunden, nationalen Medien und internationalen Tabloids setzte ein – letztere bestens mit Neuigkeiten versorgt von…. ‚CSI LA‘.

In Thailand stehen die anonymen Betreiber dieser Sozialnetzwerk-Seite auf der Liste der Staatsfeinde und der Most Wanted ganz oben. Insider munkeln, als Rädelsführer agierten in den Vereinigten Staaten lebende Exil-Thailänder, die seit Jahren bei diversen Skandalen und Mordfällen mit Gegenbeweisen und Argumenten Ermittlungspraktiken an den Pranger gestellt hatten. Die insbesondere bei Facebook populäre Seite konnte nicht komplett gesperrt werden, wie in anderen Fällen, wenn thailand-kritische oder verunglimpfende Beiträge ins Visier der Sittenwächter geraten waren.

Durchhalteparolen des Verteidigungsministers und öffentliche Solidaritätsbekundungen seines Regierungschefs haben seit dieser Woche an Fahrt verloren. Gestern trat ein sichtlich angeschlagener Prawit Wongsuwan vor die Kameras und griff zum letzten Mittel der Verteidigung. Er appellierte an die Welt, seine seit einem halben Jahrhundert gesammelten Verdienste fürs Vaterland nicht in den Schmutz zu treten. Der 72 jährige bot gleichwohl auch seinen Rücktritt an, falls diese Affäre seinem Land Schaden zufügen sollte.

Das Tauziehen zwischen einer Netzwerkseite mit ihrer kampagnenhaften Reichweite und einer bis dato unantastbaren Militärregierung könnte überraschend ausgehen. Sollte Prawit Wongsuwan wegen des Luxusuhren-Skandals sein Amt verlieren, wäre das militärisch ausgedrückt wie ein Durchbruch bestehender Linien. Das wäre das allerletzte, was der seit Mai 2014 regierende Ministerpräsident Prayuth Chan-o-cha aktuell gebrauchen kann.

Thailand steht wegen der wiederholt verschobenen, mehrfach angekündigten Wahlen ohnehin im Sperrfeuer internationaler Beobachter. Ob der nunmehr für Februar 2019 angesetzte Urnengang aller Thailänder mit einer politisch geschwächten Militärregierung realistischer wird, bezweifeln selbst wohlwollende Kommentatoren im Land. Die Uhren ticken derzeit im Land des Lächelns anders, als es sich Freunde und Feinde je hätten ausmalen können.