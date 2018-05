Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.18

HUA HIN: Mit dem Ziel, Slumkindern die Chance auf ein besseres Leben zu ermöglichen, wurde im Jahr 2015 das Kinderheim der Power of Love Organisation in Hua Hin eröffnet. In dem modernen Neubau erhalten Kinder aus sozial benachteiligten Familien oder gefährlichen Wohngebieten ein neues Zuhause in sicherer Umgebung.

Den Kindern wird nicht nur ein soziales Umfeld geboten, sondern wichtige Werte und Normen vermittelt, um eine gesicherte Zukunft zu bestreiten. Andrew Stocks, der im Jahr 2012 die Power of Love Organisation gegründet hat erklärt: „Wir möchten, dass unsere Kinder so viel wie möglich Werte, Respekt und eine gute Ausbildung erfahren. Denn, wenn wir sie nur mit dem Notwendigsten versorgen, droht die Gefahr, dass sie mit 16 wieder dahin zurückgehen, wo sie herkamen und unser Auftrag hätte versagt.“ Im Gegensatz zu anderen Kinderheimen, verfügt das Power of Love Children’s Home über ein Esszimmer, Wohnzimmer sowie Schlafzimmern mit eigenen Toiletten und privaten Balkonen. Die Kinder sollen somit einen völlig anderen Lebensstandard erfahren, als sie es von zu Hause gewohnt sind und die Chance erhalten auf ein geregeltes Leben. „Wir investieren jetzt in unsere Kinder, damit sie mit 20 Jahren einen guten Job finden und in ihre nächste Generation inves­tieren können.“

Kindern eine Zukunft bieten

Das Kinderheim ist in einem modernen Neubau untergebracht und verfügt über alle notwendigen Ausstattungen.

Andrews Vision ist, das Leben der Kinder für immer zu ändern: „Ihnen wird beigebracht, dass sie durch harte Arbeit alles erreichen können, was sie möchten. Wir bereiten sie auf eine berufliche Karriere vor und leiten sie bereits im Kindesalter dazu an herauszufinden, was sie in ihrem Leben erreichen möchten und wie sie ihre Träume verwirklichen können.“ Andrew und seine Mitarbeiter fördern daher die Selbstständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder. Unter Anleitung einer Reinigungskraft halten sie zum Beispiel ihre Zimmer selber ordentlich und sauber und helfen bei der Gartenarbeit mit.

Auf Unterstützung angewiesen

Andrew Stocks, Gründer von Power of Love.

​Das siebenköpfige Team im Power of Love Children’s Home besteht aus mehreren festangestellten Mitarbeitern und freiwilligen Helfern, die sich aufopferungsvoll um die Kinder kümmern. Bisher sind jedoch erst 11 der insgesamt 46 Betten belegt, da die finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind. Da keine große Organisation hinter dem Projekt steht, sind Andrew und seine Helfer auf die Unterstützung von Privatpersonen angewiesen. „Doch wir tun das Beste was wir können im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten“, versichert der Brite. Willkommen sind nicht nur Finanzspritzen, sondern Unterstützung jeglicher Art. So sucht das Team derzeit unter anderem Ausländer, die Freude dabei haben, den Kindern Englisch beizubringen oder auch einen Gärtner zum Rasenmähen.

Wer sich über die Arbeit im Power of Love Children’s Home informieren oder das Projekt unterstützen möchte, besucht die Webseite www.polohelp.com.