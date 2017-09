Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.17

PHUKET: Die Suche ist vorbei, das drei Meter lange Krokodil gefangen.

Gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen meldete das Fischereibüro die erfolgreiche Jagd auf das Reptil im See einer alten Zinnmine. Zwei Tage und zwei Nächte war ein Team hinter dem Tier her gewesen. Es handelt sich aber nicht um ein Süßwasser-, sondern um ein Salzwasser-Krokodil. Es ist rund 200 Kilogramm schwer und etwa zehn Jahre alt. Das Krokodil war erstmals vor einer Woche vor dem Strand Bang Tao gesehen worden und hatte in den Tagen danach Touristen in Aufregung versetzt. Dank des schnellen Handelns der Behörden konnte das Tier gefangen werden, ohne dass es Schaden angerichtet hatte. An der Jagd beteiligt waren unter der Aufsicht der Fischereibehörde ein erfahrener Krodokil-Fänger aus Surat Thani, Fischer und Mitarbeiter des Phuket Crocodile World