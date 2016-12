Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.16

BERLIN (dpa) -

«Europa muss seine neue Verteidigungslinie an der Nordgrenze Griechenlands errichten.» (Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban am 8. Januar im Staatsrundfunk.)

«Ich könnte mitten auf der 5th Avenue stehen und auf jemanden schießen, und ich würde trotzdem keine Wähler verlieren.» (Der US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump am 24. Januar in Iowa über seine Aussichten bei republikanischen Wählern.)

«Wir sind in die Zeiten eines neuen Kalten Krieges abgerutscht.» (Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew am 13. Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz.)

«Wir haben keine Grenzen geöffnet. Wir haben auch niemanden im Meer ertrinken lassen. Hätten die Länder Mitteleuropas sie nicht eingeladen, wären die Flüchtlinge nicht nach Griechenland gekommen.» (Der griechische Vizeminister für Migration, Ioannis Mouzalas, am 28. Februar im TV-Sender Mega.)

«Meiner Meinung nach kann es keine grenzenlose Freiheit der Medien geben.» (Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am 28. Februar in Istanbul zur Pressefreiheit.)

«Österreich ist kein Wartezimmer für Deutschland. Österreich hat immer klar gemacht, dass wir gegen die Politik des Durchwinkens sind.» (Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann, SPÖ, am 1. März in Wien zur Verteidigung seiner restriktiven Flüchtlingspolitik.)

«Sie ist eine wahre moralische Stimme - nicht nur in Europa, sondern in der Welt insgesamt.» (UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am 8. März bei seinem Berlin-Besuch laut offizieller Übersetzung zur Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, in der Flüchtlingskrise.)

«Das Problem mit der Türkei ist die Innenpolitik und nicht die Behandlung der Flüchtlinge in den Lagern, die ist vorbildlich. Die Türkei behandelt ihre Flüchtlinge teilweise besser als ihre eigenen Bürger.» (Der SPD-Europapolitiker Martin Schulz am 13. April im Fernsehsender Phoenix.)

«Er konnte zäh wie das Leder eines texanischen Cowboystiefels sein.» (Der ehemalige US-Außenminister James Baker am 17. April über den verstorbenen Außenminister Hans-Dietrich Genscher.)

«Es ist die wichtigste Beziehung, die wichtigste Freundschaft, die ich in meiner Amtszeit hatte.» (US-Präsident Barack Obama am 24. April in Hannover über sein Verhältnis zu Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU.)

«Abschottung hat diesem Land noch nie gut getan. Immer wenn wir Europa den Rücken zuwandten, haben wir das später bereut. Wir mussten immer wieder zurückkommen und jedes Mal zu einem hohen Preis.» (Großbritanniens Premierminister David Cameron am 9. Mai in einer Rede in London zum Referendum am 23. Juni über einen Austritt seines Landes aus der EU.)

«Dein Weg ist unser Weg, Deine Mission ist unsere Mission, Deine Liebe ist unsere Liebe. Das war gestern so, ist auch heute so und wird auch in Zukunft so bleiben.» (Der designierte türkische Ministerpräsident Binali Yildirim am 24. Mai nach einem Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan.)

«Erst verbrennst Du die Juden im Ofen, dann stehst Du auf und klagst das türkische Volk mit Genozidverleumdungen an. Kümmere Dich um Deine eigene Geschichte.» (Der türkische Justizminister Bekir Bozdag laut Agentur Anadolu am 2. Juni nach der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages an die Adresse Deutschlands.)

«Stellen wir uns doch einmal vor, Trump hätte nicht nur seinen Twitteraccount zur Verfügung, wenn er wütend wird, sondern das gesamte Waffenarsenal der USA.» (Hillary Clinton, voraussichtliche Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten, am 3. Juni in einer Rede in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien über ihren Rivalen Donald Trump.)

«Wer aus dieser Familie (der Europäischen Union) austreten möchte, der kann nicht erwarten, dass damit alle Pflichten entfallen, die Privilegien aber weiterhin bestehen bleiben.» (Bundeskanzlerin Angela Merkel am 28. Juni im Bundestag über das britische Votum für einen Austritt aus der EU.)

«Wir fluten unsere Städte mit Waffen. Für viele Kinder ist es leichter, eine Glock-Pistole in die Hand zu bekommen als ein Buch oder einen Computer.» (US-Präsident Barack Obama am 12. Juli im texanischen Dallas.)

«Im Sinne von «alles hat auch etwas Gutes» ist dieser Aufstand, diese Bewegung letztendlich ein Segen Gottes (...). Diese Bewegung ist eine, die als Anlass dazu dienen wird, dass unsere Streitkräfte (...) gesäubert werden.» (Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am 16. Juli auf dem Atatürk-Flughafen in Istanbul zum Putschversuch.)

«Amerikanisierung, nicht Globalisierung, wird unser neues Credo sein.» (Donald Trump, US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner, am 8. August in Detroit zu seiner Wirtschaftspolitik im Falle eines Wahlsiegs.)

«Ich habe meinem Kollegen aus Russland zugehört und fühlte mich hier ein bisschen wie in einem Paralleluniversum.» (US-Außenminister John Kerry am 21. September in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zum Syrien-Konflikt.)

«In vielerlei Hinsicht (...) ist Aleppo für Syrien das, was Sarajevo für Bosnien war, oder was Guernica für den Spanischen Bürgerkrieg war.» (Frankreichs UN-Botschafter François Delattre am 25. September vor dem UN-Sicherheitsrat über die belagerte syrische Stadt Aleppo.)

«Hitler hat drei Millionen Juden massakriert. Nun, es gibt (hier) drei Millionen Drogenabhängige. Ich würde sie gerne abschlachten.» (Der philippinische Staatschef Rodrigo Duterte am 30. September in Manila während einer Pressekonferenz über seinen Anti-Drogen-Kampf.)

«Ich fange einfach an, sie zu küssen (...). Ich warte nicht einmal (...). Und wenn du ein Star bist, dann lassen sie es zu. Du kannst alles machen.» (Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump in einem am 7. Oktober von der «Washington Post» veröffentlichten Video von 2005 zu seinem Umgang mit Frauen.)

«Ich bin der Auffassung, dass Russland sich nicht so benimmt, wie man dies von einer Großmacht erwarten könnte. Russland tut in Syrien Dinge, die so nicht in Ordnung sind.» (EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am 20. Oktober vor dem EU-Gipfel zu Russlands Einmischung in den Syrien-Konflikt.)

«Was auf dem Spiel steht, ist der Charakter unseres Landes.» (US-Präsident Barack Obama am 3. November bei einer Wahlkampfveranstaltung zur Präsidentenwahl am 8. November.)

«Es kümmert mich überhaupt gar nicht, ob sie mich einen Diktator oder Ähnliches nennen. Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Wichtig ist, was mein Volk sagt.» (Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am 6. November in Istanbul zu internationaler Kritik.)

«Wir schaffen sie außer Landes, oder wir sperren sie ein.» (Der künftige US-Präsident Donald Trump am 14. November in einem CBS-Interview. Bis zu drei Millionen illegale Einwanderer will er nach seinem Amtsantritt ausweisen lassen.)

«Wir haben keinen Plan B, weil es keinen Planeten B gibt.» (UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am 15. November bei der Klimakonferenz in Marokko zur Bedeutung des Klimaschutzes.)

«Das Volk will die Todesstrafe und meine Frau auch.» (Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am 15. November in Ankara zum Vorschlag, das Parlament über die Wiedereinführung der Todesstrafe abstimmen zu lassen.)

«Der gemeinsame Binnenmarkt wurde nicht für den freien Umlauf von Kalaschnikows geschaffen.» (EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas am 6. Dezember in Brüssel zu den Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament über eine Verschärfung des Waffenrechts.)

«Ich mag Generäle. Ich denke, dass Generäle fantastisch sind. Sie durchlaufen Schulen und stehen dann am Ende an so etwas wie der Spitze der Pyramide. Und es ist wie ein Test. Sie haben den Lebenstest bestanden.» (Der designierte US-Präsident Donald Trump in einem Fox-News-Interview vom 11. Dezember über seine Entscheidung, Kabinettsposten mit pensionierten Generälen zu besetzen.)

«Das war die größte, ich will das betonen, damit es alle hören, das war die größte humanitäre internationale Rettungsaktion der Neuzeit.»

(Russlands Präsident Wladimir Putin am 23. Dezember vor der Presse in Moskau zur Evakuierung der letzten Rebellengebiete in der syrischen Stadt Aleppo.)