Die höchste Zahl an Verkehrstoten seit über zehn Jahren

Von: Redaktion DER FARANG | 05.01.17

THAILAND: 478 Tote und 4.128 Verletzte bei 3.919 Unfällen ist die erschreckende Verkehrsbilanz an den „sieben gefährlichen Tagen“ zu Neujahr.

Die meisten Verkehrstoten seit über zehn Jahren erfordern Veränderungen durch Regierung und nachgeordnete Behörden, die Durchsetzung der Gesetze durch Polizei und Straßenverkehrsbehörde. Die Alibikontrollen zu Neujahr und Songkran und die vollmundigen Versprechen danach, die hohe Zahl der Toten und Verletzten über drastische Maßnahmen endlich massiv zu reduzieren, müssen ein Ende haben. Will sich Thailand vom zweiten Platz der Unfallhäufigkeit weltweit verbessern, muss die Polizei endlich durchgreifen. Alkoholisierte Fahrer gehören spätestens im Wiederholungsfall ins Gefängnis, dürfen nicht weiter mit Bußgeld und gemeinnütziger Arbeit davon kommen. Wenn die Polizei einen Motorisierten ohne Führerschein erwischt, darf der Fahrer nicht gegen Zahlung eines geringen Bußgeldes weiterfahren. Das Fahrzeug muss eingezogen werden. Thailändische Auto- und Motorradfahrer müssen die ganze Strenge der Gesetze spüren.

In diesem Jahr gab es an den „sieben gefährlichen Tagen“ gegenüber dem Vorjahr fast 26 Prozent mehr Tote, fast 18 Prozent mehr Verletzte und 16 Prozent mehr Verkehrsunfälle. Rückblickend die Zahl der Todesopfer im letzten Jahrzehnt: 449 in 2007, 401 in 2008, 357 in 2009. 347 in 2010, 358 in 2011, 321 in 2012, 365 in 2013, 366 in 2014, 341 in 2015, 380 in 2016 und 478 in 2016. Und wie in all den Jahren zuvor waren auch diesmal die Hauptunfallursachen Alkohol am Steuer (36,6%) und überhöhte Geschwindigkeit (31,3%). An über 80 Prozent der Unfälle waren Motorradfahrer beteiligt.

An den sieben Tagen kontrollierten Polizei, Soldaten und Mitarbeiter lokaler Verwaltungen 4,4 Millionen Fahrer. Über 720.000 mussten wegen eines Verstoßes ein Bußgeld zahlen.