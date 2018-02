Die Bahn kommt

Von: Björn Jahner | 04.02.18

THAILAND: Der Regierung steht ein hartes Jahr bevor bezüglich der ehrgeizigen Pläne, in mehreren Provinzen des Landes öffentliche Nahverkehrssysteme zu installieren. Anfang Januar beauftragte Vizepremier Somkid Jatusripitak das Amt für Transport sowie Verkehrspolitik und -planung (OTP) und weitere relevante Behörden, öffentliche Transportmittel außerhalb Bangkoks aufzubauen. So sind Stadtbahnnetze in Phuket, Chiang Mai und Khon Kaen vorgesehen.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)