Blick auf die Start- und Landebahn am Flughafen Mae Hong Son im Norden des Landes. Foto: The Nation

MAE HONG SON: Wegen schlechter Sicht wurden am Mittwoch zwei Flüge der Bangkok Airways zum und vom Flughafen Mae Hong Son gestrichen.

Aufgrund dichten Nebels wurde am Morgen Flug PG 237 von Chiang Mai nach Mae Hong Son gestrichen, ebenso Flug PG 238 in Gegenrichtung. 28 Passagiere waren deshalb unfreiwillig am Flughafen Mae Hong Son gestrandet.