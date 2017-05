Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.17

PEKING (dpa) - Deutschland und China wollen bei Entwicklungsprojekten in Afrika künftig an einem Strang ziehen. Beide Staaten werden «gemeinsam Verantwortung» übernehmen, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller am Donnerstag anlässlich der Gründung eines deutsch-chinesischen Zentrums für nachhaltige Entwicklung in Peking.

China sei der größte Investor von Infrastruktur auf dem afrikanischen Kontinent. Jedoch müssten durch Inventionen auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Afrikaner gesichert werden. Mit deutschem Wissen in der Berufsbildung und der Umwelt- und Energietechnik könne die wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents zusammen gefördert werden.

Neben Projekten in Afrika wollen beide Länder mit dem neuen Nachhaltigkeitszentrum auch den Austausch bei Themen wie Klimaschutz und Emissionsminderungen vorantreiben.

Deutschland und China gehe es nicht nur um freie Märkte und Gewinnmaximierung, sondern um eine «nachhaltige Gestaltung der Globalisierung», sagte Müller.

Im Tausch gegen Marktzugänge und Rohstoffe bietet China immer mehr afrikanischen Staaten dringend benötigte Kredite und Infrastruktur. Transparenz bei der Vergabe der Gelder und auch Menschenrechte haben dabei jedoch einen geringeren Stellenwert als bei westlicher Hilfe.