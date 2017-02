Deutschland schiebt abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan ab

Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.17

MÜNCHEN (dpa) - Etwa 50 Afghanen sollen noch am Mittwochabend aus Deutschland in ihr Heimatland abgeschoben werden. Das sagte am Morgen auf Anfrage eine Sprecherin der Polizei in Bayern.

Es ist die dritte Sammelabschiebung von abgelehnten Asylbewerbern in Deutschland seit Ende vergangenen Jahres. Der Bayerische Flüchtlingsrat hat zu einer Protestaktion aufgerufen.

Die Afghanen sollen am Münchner Flughafen abfliegen. Nähere Informationen lagen vorerst nicht vor. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über die geplante Abschiebung berichtet.