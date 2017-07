Von: Redaktion DER FARANG | 31.07.17

TILBURG/DEVENTER (dpa) - Österreich ist bei der Frauenfußball-EM der Halbfinal-Gegner der Däninnen, die zuvor die deutsche Mannschaft aus dem Turnier geworfen hatten. Die Alpenrepublik schaffte am Sonntag durch ein 5:3 im Elfmeterschießen gegen Spanien bei der ersten Teilnahme an einem großen Turnier gleich den Sprung in die Runde der letzten Vier. In einem ausgeglichenen Viertelfinale mit wenigen Höhepunkten in Tilburg hatte es bis zum Elfmeterschießen keine Tore gegeben. Das Halbfinale gegen Dänemark steht am Donnerstag auf dem Programm. Die Däninnen gewannen mit 2:1 gegen die deutsche Mannschaft.

Die Österreicherinnen hatten bis zu der Europameisterschaft in den Niederlanden nie die Qualifikation für große Turniere wie WM, EM und Olympische Spiele geschafft.

Im anderen Semifinale stehen sich ebenfalls am Donnerstag Gastgeber Niederlande und England gegenüber. Die Britinnen setzten sich am Sonntag in Deventer gegen Frankreich mit 1:0 (0:0) durch. Den einzigen Treffer erzielte Jodie Taylor nach 60 Minuten. Die Holländerinnen hatten Schweden bereits am Samstag mit 2:0 geschlagen.