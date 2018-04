BANGKOK: Deutschland wird über die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Thailand helfen, seine ambitionierten Klimaziele zu erreichen.

Das Königreich hat sich vorgenommen, seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 20 bis 25 Prozent zu senken. Hier setzt die Arbeit der GIZ an. Für das Klimaprojekt stehen 690 Millionen Baht bereit. Thailand hat, wie auch Deutschland, das Pariser Klimaabkommen von 2016 unterzeichnet. Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden, soll das Abkommen die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen, wenn möglich sogar auf nur 1,5 Grad beschränken. Thailand steht unter dem Druck einer ständig größeren Nachfrage nach Energie und will trotz einer starken Opposition in der Bevölkerung vermehrt über Kohle Strom gewinnen. Das Klimaprojekt beinhaltet eine enge Kooperation zwischen Regierung, dem privaten Sektor und der Bevölkerung sowie Trainingslehrgänge. „Der starke Drang nach einer beschleunigten Entwicklung der thailändischen Wirtschaft und die damit verbundene hohe Nachfrage nach Energie hält die thailändische Regierung unter Druck, ein Projekt zu unterstützen, das auf nachhaltigere Energiebeschaffung, mehr Energieeffizienz und Reduzierung der CO2-Emissionen abzielt", sagte der deutsche Botschafter Peter Prügel bei Vorstellung des Klimaprojektes..