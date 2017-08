Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.17

BERLIN (dpa) - Deutschland will sich an den Wiederaufbauarbeiten von Myanmars alter Königsstadt Bagan beteiligen, die vor einem Jahr von einem schweren Erdbeben erschüttert wurde. Die Bundesregierung fördert dazu unter anderem ein Projekt zur Ausbildung von Stein-Restauratoren. Zudem soll in der Anlage ein Jahrhunderte alter Hindu-Tempel mit deutscher Hilfe renoviert werden, wie aus dem Auswärtigen Amt verlautete.

Die bekannteste Tempelanlage des südostasiatischen Landes war am 24. August 2016 von einem Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert worden. Von den mehr als 2.000 Pagoden wurden fast 400 beschädigt. Myanmar, das ehemalige Birma, bemüht sich darum, Bagan als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Die offizielle Bewerbung bei der UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) wird in den nächsten Monaten erwartet.